Tidligere speedwaymester i kunstig koma etter alvorlig ulykke

Tomasz Gollob (46), tidligere verdensmester i speedway, ligger i kunstig koma etter å ha pådratt seg en ryggmargsskade under trening.

Det opplyser en av legene ved sykehuset i hjembyen Bydgoszcz.

– Livet hans er ikke i fare, men vi må være svært forsiktige med prognosen. Det er uklart om han vil få tilbake førligheten i beina, sa Cezary Rybacki.

Han betegnet tilstanden som alvorlig, men stabil etter at Gollob ble operert søndag. Den polske motorsykkelstjernen holdes i kunstig koma og puster ved hjelp av respirator.

– Det er en stor sjanse for at han må tilbringe resten av livet i rullestol, sier Marek Harat, legen som behandler Gollob, ifølge den svenske avisen Expressen.

Det var under trening for et nasjonalt motocrosstevne at Gollob veltet og pådro seg den alvorlige skaden. Før operasjonen hadde han ingen følelse fra brystet og ned.

46-årige Gollob har fem VM-titler i speedway, hvor ett er individuelt og de resterende for lag. Den siste vant han i 2010.