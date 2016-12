Schumacher-behandlingen: 1,2 millioner i uken

I julen 2013 falt tyske Michael Schumacher (47) på ski i Frankrike. Tre år senere koster det en drøy million hver uke å behandle den tidligere stjernen i motorsportens formel-1.

Det skriver svenske Expressen. Et team bestående av 15 personer, med leger og fysioterapeuter, jobber med den syvdoble verdensmesteren.

Det skal dreie seg om kostnader på over 1,2 millioner kroner ukentlig.

Ulykken da Schumacher falt og slo hodet mot en sten skjedde 29. desember 2013 i det kjente franske skistedet Méribel.

Norsk venn



Schumachers kone, Corinna, har ifølge britiske The Sun forsonet seg med at livet som en gang var aldri vil returnere. Mens mannen har vært under behandling, har familien solgt både feriestedet i Trysil og den tidligere Ferrari-førerens privatfly.

– Med fasit i hendene hadde det kanskje vært best om han hadde gått bort med en gang, sier Schumachers svenske venn, Mats Nordström til Expressen.

– Han var en utrolig leken fyr. Det var aktiviteter hele tiden. Vi stod på ski, det var utflukter og vi dro til Sverige for å kjøre snøscooter, beskriver Schumachers norske kompis, Ola Tøraasen.

Han hadde ansvar for å drifte Schumachers tidligere feriested i Trysil.

Nettopp lek og moro var utgangspunktet for Schumacher den fatale desemberdagen i 2013.

Tidligere i høst: Schumacher-sjef: – Det er oppmuntrende tegn

169 dager i koma

Den tyske verdensstjernens liv ble snudd totalt på hodet etter en tur i alpinbakken med sin 14 år gamle sønn. En hyggestund i Méribel, et tettsted i de franske alpene sør for Albertville, ble til et vendepunkt i livet for Schumacher selv, og alle rundt ham.

Den da 44 år gamle Schumacher falt og slo hodet mot en sten. Selv om han brukte hjelm var skadene mot hodet fatale. Etter 169 dager i koma forlot tyskeren sykehuset i Grenoble.

«Michael har forlatt sykehuset i Grenoble, for å fortsette på en lang periode med rehabilitering. Han ligger ikke lenger i koma», het det i uttalelsen fra Schumachers talsperson Sabine Kehm i midten av juni 2014.

VG var på ulykkesstedet dagen etter. Artikkelen fortsetter under videovinduet.





Og perioden med rehabilitering har blitt lang. Familien har vært taus om 47-åringens tilstand. Beskjeder om «små fremskritt» er det eneste som har kommet.

– Det er helt stille. Jeg har kontakt med mennesker som kjenner Michael veldig, veldig godt, men den siste tiden har det ikke kommet noe nytt. Det er veldig trist, sier Nordström.

– Jeg får litt informasjon fra felles venner. Det er ikke så positivt, for å si det sånn, sier Tøraasen til Expressen.

Se også: Schumacher våknet fra koma etter 169 dager

– Kan håpe på et under



Da Schumacher forlot sykehuset i Grenoble ble det gjort kjent at han kunne kommunisere med familien. Han reagerte på stemmer og berøring, og hadde åpnet øynene.

Siden har det ikke kommet flere nyheter om Michael Schumachers helsetilstand.

– Man kan håpe på et under, men det skal mye til, sier Tøraasen, som svarer kontant «nei» på spørsmålet om han noen gang vil treffe den samme Schumacher som før.

Sett denne? Sønnen Mick (15) følger i pappa Michaels fotspor