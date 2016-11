Rosberg ble VM-mester foran Hamilton

Ingen kunne gjøre noe med Lewis Hamilton på sesongens siste løp i Abu Dhabi, men briten klarte likevel ikke ta igjen stallkamerat Nico Rosberg (31) i sammendraget.

Som så mange ganger før denne sesongen endte Mercedes på de to første plassene, men det var annenplasserte Rosberg som kunne juble høyest.

Førermesterskapet 1. Nico Rosberg (Tys) - 385

2. Lewis Hamilton (Eng) - 380

3. Daniel Ricciardo (Aus) - 265

4. Sebastian Vettel (Tys) - 212

5. Max Verstappen (Ned) - 204

34 år etter at hans far, finske Keke Rosberg, vant sitt eneste Formel 1-mesterskap, kunne sønnen juble for familiens andre mesterskapstittel.

– Det er uvirkelig. Jeg er veldig, veldig stolt. Jeg har gjort det samme som min far greide. Han kommer til å være her om en halvtime, sa en tydelig rørt Rosberg før tårene trillet av glede.

Fikk du med deg? Pappa betaler 650 millioner for at Lance (18) skal få kjøre Formel 1

Hamilton ignorerte stallordre

Før det 21. og siste løpet var premissene klare. Tyskeren trengte kun å ende på tredjeplass for å snappe seieren foran lagkamerat Hamilton. Briten havnet på pole position før løpet, men tyskeren på plassen bak.

De fleste ventet en vennskapelig duell mellom de to rivalene innad i Mercedes, men det 53 runder lange løpet forløp ikke uten kontroverser.

– Dette var ikke det mest behagelige racerbilløpet jeg har kjørt, sa en lettet tysker etter at han endelig kunne slippe jubelen løs.

Eks-sjef om Schumacher: – Det er oppmuntrende tegn

Halvveis i løpet jaktet Ferraris Sebastian Vettel på raskere dekk like bak de to Mercedes-førerne og Hamilton fikk klar beskjed av teamet: sett opp farten eller slipp Rosberg forbi.

Men Hamilton viket ikke og lot Vettel kjøre seg nærmere og nærmere de to Mercedes-førerne i teten. Det fikk også ingeniørene til å undre.

– Lurer bare på hvorfor du er så treg, fikk Hamilton høre over team-radioen.

Den utrolige historien: Formel 1-stjernen mistet begge beina. I dag tok han Para-gull i Rio.

Saken fortsetter under bildet

SOM FAR, SOM SØNN: Nico Rosberg sammen med sin far Keke. Her er de to avbildet sammen for ti år siden under et Formel 1-løp i Canada. Foto: Mark Thompson , AFP

– Jeg foreslår at du lar oss kjøre

Fakta om VM-vinnere *2016: Nico Rosberg (Mercedes) *2015: Lewis Hamilton (Mercedes). *2014: Lewis Hamilton (Mercedes). *2013: Sebastian Vettel (Red Bull). *2012: Sebastian Vettel (Red Bull). *2011: Sebastian Vettel (Red Bull). *2010: Sebastian Vettel (Red Bull). *2009: Jenson Button (Brawn). *2008: Lewis Hamilton (McLaren). *2007: Kimi Räikkönen (Ferrari). Kilde: formula1.com

Han fikk klar beskjed om å presse rundetiden ned til for å holde unna for Ferrari-føreren som virkelig hadde fått opp farten på raskere dekk enn Mercedes-bilene.

– Ok, Lewis, dette er en ordre. Du må ned på 1.45,1 for seieren, fikk briten beskjed om.

– Jeg foreslår at du lar oss kjøre, svarte Hamilton surt, vel vitende om at jo raskere han kjørte, jo større sjanse var det for at hans lagkamerat kunne juble for VM-tittelen.

Mens sjefene i Mercedes rev seg i håret, fortsatte Hamilton å kjøre for «halv maskin». På ny fikk briten beskjed om å sette opp farten.

– Jeg er komfortabel slik jeg ligger nå, svarte Hamilton.

Med kun én runde igjen var det en lite fornøyd Hamilton som måtte se VM-tittelen svinne hen.

– Akkurat nå taper jeg verdensmesterskapet, så jeg bryr meg ikke om jeg taper løpet, sa Hamilton på team-radioen.

Husker du? Hamilton vant formel 1-thriller i Monaco

Saken fortsetter etter videoen

Kunne slippe jubelen løs

Men da førerne kjørte over målstreken for siste gang var det klart at tyske Rosberg ble VM-mester.

Konstruktørmesterskapet 1) Mercedes 765, 2) Red Bull 468, 3) Ferrari 398, 4) Force India 173, 5) Williams 138, 6) McLaren 76.

– Kan jeg lage «doughtnuts»? spurte tyskeren.

– Kjør på! Gjør det, fikk Rosberg beskjed om av Mercedes-sjefene.

Mens de to rivalene ventet på podieseremonien utvekslet de ikke et ord.

Seieren var tyskerens første VM-tittel etter å ha sett sin lagkamerat Hamilton vinne førermesterskapet de to siste årene.