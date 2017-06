Schanche om Solbergs rallycrossfeide:– Ikke så mye å bråke om

Det er bare å venne seg til krangelen mellom de norske rallycross-stjernene Petter Solberg og Andreas Bakkerud, mener de tidligere mesterne, Martin Schanche (72) og Ludvig Hunsbedt (57).

I helgens VM-runde i rallycross på Hell i Trøndelag var det full krangel mellom de to norske førererne etter at Solberg mistet sine finalesjanser allerede i første sving. Selv mente Solberg at han ble dyttet ut av rivalen Bakkerud.

– Denne knuffingen vil fortsette. Dette er ikke noen lagsport hvor en ønsker at Norge som nasjon skal gjøre det bra, det dreier seg om to rivaler som slåss for å gjøre det best mulig individuelt. Solberg og Bakkerud har sine egne sponsorer og team å tenke på og da er det uinteressant hvordan en annen fører gjør det. Det tenker de ikke på engang, sier Hunsbedt.

Han har selv hatt mang en feide med Martin Schanche, og ikke alltid var alt etter boken når de to kjempet om seieren.

Tenker bare på seg selv



– Det så ikke ut som vi var fra Norge. Jeg tenkte bare på mitt og Martin tenkte på sitt. Sånn er det bare. Martin var den mest hissige av oss, men han var alltid ærlig og kalte en spade for en spade. Det burde Bakkerud også gjort i helga, mener Hunsbedt og viser til at 25-åringens teamsjef, David Mansfield, bekreftet at taktikken var å «ta ut» Petter Solberg.

– Bakkerud hevdet at han hadde for stor fart inn i svingen og dermed tok alternativ-sporet. Han burde nok sagt som teamsjefen, at det var planlagt. Det er kanskje usportslig selv om han var i sin fulle rett. Martin Schanche ville i en slik situasjon i hvert fall sagt det som det var, humrer Hunsbedt.

«Mr. Rallycross» er ikke uenig.

– Bakkerud kunne kanskje vært litt mer ærlig. Han kjørte så fort at han ikke klarte den første svingen, og da lot ikke resultatet vente på seg. Men når det er sagt, dette er ikke så mye å bråke så jævlig om, sier Schanche og tenker på hvordan han i tre år «kriget» med fire Volvo-er i ett team.

– Vil fortsette



– Man må regne med at det blir slik, og det vil nok fortsette. Om ikke mellom Solberg og Bakkerud, så med andre. Dette er en gjeng med individualister hvor det er to ting som gjelder: Deg selv og teamet ditt. Ikke noe annet. Det er ikke kjærlighet fra første krona, sier Schanche om alle pengene som nå må til for å hevde seg i sporten.