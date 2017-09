To døde i rallyulykke i Danmark

To personer ble drept av en bil under rallyløp i danske Randers lørdag formiddag.

Det opplyser Østjyllands Politi om til danske BT i forbindelse med arrangementet Yokohomamesterskabet Vest.

– Vi mottok en anmeldelse om alvorlig billulykke klokken 11.33 hvor to personer var blitt påkjørt. Da vi kom til stedet kunne vi konstantere at de to personene var døde. Vi arbeider stadig vekk på stedet og er ute med assistanse fra bilinspektører og arbeidstilsyn, sier vaktsjef Carsten Dahl til avisen.

Alder og kjønn på de drepte er ikke kjent foreløpig. Avisen Århus Stiftstidende melder at det ble forsøkt livreddende førstehjelp, men de to livene sto ikke til å redde. Pårørende er ikke varslet ennå.

Ifølge vaktsjef Dahl skal det være snakk om to tjenestemenn fra arrangøren. Det sa han til nyhetsbyrået Ritzau rundt kl 13.

Jydske Vestkysten skriver at en rallyfører mistet kontroll over bilen i en sving og kjørte inn i flere personer. Politiet melder om at det var en 73 år gammel mann bak ratet med en 22 år gammel kvinne som kartleser. De ble kjørt til behandling på sykehus. Begge er utenfor livsfare, ifølge Stiften.

Rallyløpet ble holdt rundt et industriområde i Frederiksdalsvej ved Randers, ifølge BT. Resten av racet er avlyst. Racet gikk fire runder rundt en 1600 meter lang strekning.

Ugeavisen hevder at store deler av den danske eliten var påmeldt til et av løpene under lørdagens arrangement som begynte klokken 10 og egentlig skulle vare til klokken 15.

