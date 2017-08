Mikkelsen tilbake på pallen etter 273 dager

Andreas Mikkelsen kunne gå opp på pallen for første gang etter at han vant Rally Australia i november i fjor. Han var 16,4 sekunder fra seier.

2. plassen kom som gudesendt for Mikkelsen, for i løpet av kort tid bestemmes hans fremtid for de neste årene.

– Jeg vil selvfølgelig tilbake i et fabrikksteam, og i løpet av neste par ukene kan mye bli bestemt, sier Mikkelsen til VG og legger til:

– Kontrakten med Citroen gikk ut i dag. Det er ikke aktuelt å skrive ny korttidskontrakt nå i høst. Nå går vi for avtale for flere år.

Mikkelsen og kartleser Anders Jæger sørget for en opptur for Citroën Total Abu Dhabi WRT under VM-runden i Tyskland. De norske gutta kjørte inn til en sterk andreplass. Mikkelsens første pallplassering siden han vant i Australia i november i fjor.

Et vanskelig rally



– Det har vært en flott helg for meg, Anders (Jæger) og hele Citroën-teamet. Det har vært et vanskelig rally, spesielt første dag hvor vi startet litt bak i feltet og fikk vanskelige forhold, sier Mikkelsen.



FEIRET MED BOBLER: Som alltid ble det bobler da førerne kom opp på pallen etter VM-runden i Tyskland. Vinner Ott Tanak og Martin Jarveoja fra Estland vant foran Anders Mikkelsen (nr. to f.v.) og hans kartleser Anders Jäger. Franske Sebastien Ogiér og Julien Ingrassia ble nummer tre. Foto: Patrik Stollarz , AFP

Etter at Volkswagen Motorsport trakk seg ut av rally-VM har årets sesong blitt en mellomsesong for nordmannen, som ble hentet inn av Citroën Total Abu Dhabi WRT etter en skuffende sesong av det franske teamet. Allerede i sitt tredje løp i Citroën klatret han altså opp på seierspallen.

Mye på spill



Mikkelsen vil ikke si hvilken av de fire bilmerkene det ligger an til; Toyota, Citroen, Ford eller Hyundai

– Jeg visste at mye sto på spill og tok nok noen sjanser den første dagen, innrømmer han.

- jeg hadde sent startnummer og på asfalt er det en stor ulempe for da kommer det mye grus og annet løsmateriale på veien.

Kjempet for dette



– Dette måtte jeg virkelig kjempe for. Første dag presset vi hardt og kjørte helt på grensen for å henge med. Dagens og gårsdagens etapper har også vært bra, selv om jeg har gjort noen små feil. Men jeg kan ikke være annet enn fornøyd med andreplass, sier han.

28-åringen ledet løpet gjennom store deler av fredagen, men da det begynte å regne fikk Ott Tanak en fordel av en tidlig startposisjon og overtok ledelsen.

Estlenderen klarte å holde Citroën-føreren bak seg, og økte også forspranget gjennom lørdagen. I stedet for å kjøre for seier, måtte Andreas konsentrere seg om å holde Sebastien Ogier bak seg. Den fire ganger verdensmesteren fra Frankrike lå på tredjeplass, 8,2 sekunder bak Andreas Mikkelsen før dagens fire avsluttende etapper.

Norges fremste rallyfører kjørte kontrollert og økte avstanden til Ogier gjennom søndagen, og var til slutt 14 sekunder raskere. Frem til Tanak skilte det 16,4 sekunder.

Ogiér leder VM



Estlenderen Ott Tänak tok sin andre VM-seier i karrieren da han holdt unna for Mikkelsen. Sebastien Ogiér ble nummer tre.

Husker du denne? Bråstopp for norsk rally. Ingen har fabrikksete.

Ogiér utnyttet at Thierry Neuville måtte trekke seg på grunn av motortrøbbel lørdag. Ogiér leder med 17 poeng på Neuville i VM-sammendraget.

Resultater Rally Tyskland

1. Ott Tanak, Estland 2.57.31.7

2. Andreas Mikkelsen, Norge +16.4

3. Sebastien Ogier, Frankrike +30.4

4. Juho Hanninen, Finland +49.2

5. Craig Breen, Irland +2.01.5

6. Elfyn Evans, England +2.03.4

7. Jari-Matti Latvala, Finland +3.58.2

8. Hayden Paddon, New Zealand +4.32.4

9. Armin Kremer, Tyskland +10.19.4

10. Eric Camilli, Frankrike +10.44.3