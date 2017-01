Ullevålseter tapte stort etter luftig krasj

Pål Anders Ullevålseter (48) fikk ødelagt sykkelen og tapte mye tid til teten etter en krasj underveis på tirsdagens etappe i ørkenrallyet Africa Race.

48-åringen, som har vunnet rallyet de to siste årene, fikk en ufrivillig luftetur etter rundt fire mil av den 370 kilometer lange etappen fra Domaine Moulay til Tagounite i Marokko.

– Mens jeg fløy i luften, husker jeg at jeg så ned mot bakken for å se hvor jeg skulle lande. Der var det myk sand, og da ble jeg glad. Jeg husker at jeg tenkte at dette skulle gå bra, skriver Ullevålseter på sine egne nettsider.

– Jeg landet, kjente etter. Det var svært oppløftende, men så så jeg sykkelen. Hele styret var bøyd nedover og fremover, så jeg måtte fram med verktøyet, opplyser han videre.

Med ødelagt sykkel ble veien til mål lang. I mål var han nummer fem i motorsykkelklassen, men tiden var mer enn 45 minutter svakere enn etappevinner Paolo Ceci fra Italia. Dermed er Ullevålseter kraftig på etterskudd i kampen for den tredje strake seieren i rallyet.

– Det ble lange mil på sykkelen i dag. Null forbrems og med styret vendt nedover, men det var flaks jeg kom i mål. Hendene mine har hatt bedre dager, oppsummerer han.

Opp til ledende Ceci skille det nå drøyt 47 minutter i sammendraget. Sørafrikanske Gev Sella er andremann. Han er ett minutt og 19 sekunder bak lederen.

Africa Race fortsetter med en 525 kilometer lang etappe fra Tagounite til Ausa onsdag. (©NTB)

Motorsykkelklassen:

1) Paolo Ceci, Italia (Honda) 4.42.56 timer, 2) Gev Sella, Sør-Afrika (KTM) 1.35 min. bak, 3) Harite Gabari, Marokko (KTM) 29.45, 4) Martin Benko, Slovakia (KTM) 45.14, 5) Pål Anders Ullevålseter, Norge (KTM) 45.56, 6) Dmitrij Agosjkov, Russland (KTM) 48.18.

Sammenlagt (2 av 12 etapper): 1) Ceci 5.57.12 timer, 2) Sella 1.19 min. bak, 3) Ullevålseter 47.55.

Bilklassen:

1) Vladimir Vasiljev, Russland (Mini) 3.48.25 timer, 2) Andrej Karginov, Russland (Kamaz) 20.05 min. bak, 3) Pascal Thomasse, Frankrike (Optimus) 20.49, 4) Guillaume Gomez, Frankrike (Optimus) 23.32, 5) Thierry Magnaldi, Frankrike (Ford) 24.22, 6) Jean Antoine Sabatier, Frankrike (Bugga'One) 31.00.

Sammenlagt (2 av 12 etapper): 1) Vasiljev 4.48.34 timer, 2) Magnaldi 25.25 min. bak, 3) Karginov 26.13.

Rallyet avsluttes 14. januar.