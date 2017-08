Sønnens fine hyllest til Michael Schumacher

I 1992 tok Michael Schumacher sin første Formel1-seier i Belgia Grand Prix på Spa-banen. Foran neste helgs løp skal sønnen Mick (18) hylle faren på en helt spesiell måte.

18-åringen kommer til å kjøre en runde på Spa-banen i vinnerbilen fra 1992, skriver den tyske avisen Bild.

SØNNEN: Mick Schumacher kjører EM i Formel3. Foto: Iroz Gaizka , AFP

Mick Schumacher var med da faren da den tragiske ulykken skjedde i romjulen 2013. Verdens mestvinnende Formel1-fører sto på ski i Meribel, falt og slo hodet mot en stein. Selv om han brukte hjelm, pådro han seg alvorlige hodeskader.

Schumachers nøyaktige tilstand er ikke kjent, fordi familien hele tiden har vært klar på at de ønsker å holde det for seg selv.

Spa-banen var på mange måter Michael Schumachers lykkebane. Det var her han debuterte i 1991, og det var her han året etter tok sin første seier - for det som nå altså er 25 år siden. Det skulle etter hvert bli 91 seirer, mens den nest beste i historien er Lewis Hamilton med 57.

Den 27. august er dags for det tradisjonelle Belgia Grand Prix, og da skal altså Schumacher hylles gjennom at sønnen kjører hans Benetton-bil fra 1992 i en slags æresrunde.

Mick Schumacher kjører selv til daglig i Formel3, der han gjør det bra. Om han noen gang kommer til Formel1, er likevel uklart.

I vår uttalte sønnen seg for første gang om faren. Det skjedde i et intervju med TV-kanalen RTL.

– Min far er min rollemodell. Han er den beste. Mitt idol, sa Mick Schumacher.

Mick var klar på at han ønsker å kjøre i farens spor og håper at han en dag kan nå helt til topps i den mest prestisjefylte motorsportsklassen.

– Det er mitt absolutte mål. Jeg ønsker å bli verdensmester i Formel1. Det håper enhver racerfører, tror jeg, sa Mick Schumacher.

Faren tok fem strake VM-titler for Ferrari mellom 2000 og 2004, i tillegg til de to han tok for Benetton i 1994 og 1995, altså sju til sammen.

I desember blir det fire år siden skiulykken, som nesten kostet Michael Schumacher livet. Svært lite har kommet ut om hans tilstand, men etter å ha tilbrakt en tid i koma på sykehuset i Grenoble, ble han forflyttet til familiens gård i Sveits. Der skal ifølge opplysninger i en rekke medier få medisinsk behandling døgnet rundt. Kona Corinna styrer det hele.

Bare noen av de aller nærmeste vennene har fått besøke Schumacher, som den daværende sportssjefen i Ferrari Jean Todt, som nå er president i det internasjonale bilsportsforbundet.

Den daværende toppsjefen i Ferrari, Luca di Montezomolo, uttalte seg nylig om sin venn Schumacher i den sveitsiske avisen Blick:

– Jeg savner Michael. Han har vært hjemme hos meg så mange ganger. Han var i bryllupet vårt, og besøkte meg mange ganger, tilbrakte tid med meg og barna mine. Jeg kjenner hans sønn Mick siden han var ett år gammel. Michaels og mitt liv har vært forbundet så lenge. Han er virkelig i hjertet mitt og alltid i mine tanker, sa den tidligere Ferrari-sjefen.