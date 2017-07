Mads Østberg (29) og kartleser Ola Fløene (48) skiller lag. Det er uklart hvem som blir Østbergs nye kollega i rally-VM.

Nyheten kommer fram i en pressemelding torsdag kveld. Samarbeidet er slutt etter halvannet år.

– Dette er en teamavgjørelse. Det har vært noen utfordringer i forholdet mellom Mads og Ola den siste tiden, sier teamsjef Morten Østberg, far til Mads.

– På dette nivået må alt fungere optimalt mellom fører og kartleser, vi må ta hensyn for hva som er best for laget, og da ble dette løsningen.

Mads Østberg selv kommenterer saken slik overfor VG:

– Jeg følte dette var en god avgjørelse for min egen del. Det har ikke vært optimalt, og det må det være på dette nivået. Jeg gleder meg til prosessen med å finne en ny fast kartleser, men jeg vet at løsning vi har så langt, kommer til å fungere bra med en gang.

Han kommer til å bruke Torstein Eriksen som kartleser i Rally Finland og deretter Patrik Barth i Rally Tyskland, men noen varig løsning er altså ikke på plass.

Østfoldingen ble pappa i vinter og bruker 2017 som en slags mellomsesong. Resultatene har likevel ikke vært de beste. Det skyldes blant annet tekniske problemer med hans Ford Fiesta. I forrige helgs VM-rally i Polen ble Østberg/Fløene til slutt nummer syv.

– Målet var å gjennomføre Rally Polen uten alle de tekniske problemene som har oppstått i de fire foregående løpene, sa Mads Østberg etterpå.

Ola Fløene ble Østbergs kartleser etter et drama foran 2016-sesongen. Det startet med at Andreas Mikkelsens management sikret seg Østbergs kartleser Jonas Andersson. Så svarte Østberg med å kapre Mikkelsens kartleser Fløene. Andreas Mikkelsen endte opp med Anders Jæger som sin sidemann, den gang et totalt ubeskrevet blad, men han har innfridd til fulle.

Fløene skal, ifølge pressmeldingen, fortsette i Østbergs selskap Adapta Motorsport.

– Vi arbeider med forskjellige planer separat fra Mads’ program, hvor Olas erfaring og kompetanse vil bli benyttet, sier Morten Østberg.