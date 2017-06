Rally-Mikkelsen: Kan velge og vrake i VM-biler

RUDSKOGEN (VG) Andreas Mikkelsen (27) får VM-sjanse for Citroën til helgen. Alt tyder på at han kan velge og vrake i bilmerker for 2018.

I helgen fikk Mikkelsen verdifull – og uvant – asfalt-trening da han var gjestefører i Porsche Carrera Cup Scandinavia på Rudskogen – der den norske heltids Porsche-føreren Dennis Olsen (21) var suveren og ga sin mer kjente konkurrent noen gode tips.

Andreas Mikkelsen sikter mot VM-tittel i rally etter at han både i 2015 og 2016 tok bronse.

Men drømmen ble brått til mareritt da VW brått kuttet sin VM-satsing før jul. Etter som alle førerplassene for 2017 var besatt, fikk Andreas Mikkelsen ingen mulighet til årets VM.

Før førstkommende helg da nordmannen skal kjøre VM-runden på Sardinia.

Citroën har gjort det dårlig så langt i årets VM og setter nå ut en ung fransk fører, Stéphane Lefebvre, og erstatter ham med Andreas Mikkelsen.

– Citroën er interessant. Alt i VM er interessant, sier Mikkelsen når vi treffer ham på Rudskogen.

– Vi snakker med både Citroën, Hyundai og Toyota om fremtiden.

Han var fortvilet da mulighetene til VM-kjøring ble borte, men har «holdt seg varm» med å kjøre for Skoda i «B-klassen» WRC2. Der har nordmannen vært suveren.

– Jeg er heldig som har hatt Skoda, men vi vil gjerne tilbake der vi føler at vi hører hjemme, sier han og snakker om seg selv og kartleseren Anders Jæger.

Citroën-sjefen Yves Matton sier at han ikke forventer så mye av Mikkelsen etter som han har hatt anledning til å kjøre bilen bare en dag før det braker løs på Sardinia til helgen.

– Det er stor spenning og store forventninger til at Andreas skal kjøre, men han får lov til å tilpasse seg til den farten han føler for, sier Matton.

Citroën-talskvinne Sandie Benoit sier til VG at de ikke utelukker flere gjesteopptredener fra Mikkelsen allerede i år.

– Det vil avhenge av erfaringene fra Sardinia, sier hun.

VW Polo har dominert VM i rally fullstendig de siste årene – med herrene Sébastien Ogier, Jari-Matti Latvala og Andreas Mikkelsen. I år er de plutselig borte. VW-sjef Jost Capito sa nylig at han føler seg sikker på at VW hadde vært best også i 2017, om de hadde vært med.

– Vi er de eneste som har kjørt både Polo'en, Hyundai og Citroën, så sånn sett kommer vi inn med ekspertise som Citroën kan ha nytte av, sier Mikkelsen.

– Alle bilene har sine ting som de er best på. Derfor kan det være fint å ta med seg det beste fra de ulike bilene.

Når VG spør om han nå bare kan velge og vrake i VM-tilbud, svarer Mikkelsen.

– Det er jo flere som har lyst på kontrakt også ...

– Men ikke som har to VM-bronser de siste årene?

– Nei da, vi stiller sterkt!

PS: Like sterkt stilte ikke Mikkelsen, naturlig nok, i helgens Porsche Cup på Rudskogen. Der måtte han finne seg i å bli læregutt sammenlignet med Dennis Olsen, som til daglig kjører i den prestisjefylte Porsche Supercup, der han hevder seg helt i teten.