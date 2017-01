Petter Solberg turte ikke se på da sønnen (15) debuterte i rally

Petter Solberg (42) var på plass, men turte ikke se på da hans sønn Oliver (15) lørdag debuterte som rallykjører.

Det skjedde i Latvia, der det er mulig for 15-åringer å få dispensasjon til å kjøre billøp, så lenge som de har en kartleser med førerkort.

Eplet har definitivt ikke rullet så langt fra stammen, for Oliver Solberg ble nummer to blant de tohjulsdrevne bilene – og var aller best blant juniorene (under 18 år) i det som heter Rally Aluksne.

– Utrolig. Dette trodde jeg ikke, sier Petter Solberg til VG.

– Han turte ikke se på. Han var så nervøs, sier sønnen Oliver når VG treffer ham på telefon.

TIL TOPPS: 15 år gamle Oliver Solberg på toppen av seierspallen som vinner av juniorklassen (opp til 18 år). Blant alle som hadde bilen med tohjulstrekk, ble han nummer to. Foto: Privat

Far og sønn innrømmer at testen tidligere denne uken ikke gikk så bra. Da endte det med «rulling». Men da alvoret kom, kjørte 15-åringen på en måte som gjør tidligere verdensmester Petter Solberg skurrete i røsten.

– Jeg har sett video etterpå. Han kjører så kontrollert og bra. Det er ingen idiot-kjøring, ler Solberg senior.

Tidligere denne uken ble det klart at Petter Solberg får fabrikkhjelp fra VW til en ny sesong i rallycross-VM. Det har han jobbet for i årevis. Satsingen ligger totalt på 70-80 mill. kroner.

Mamma Pernilla, som også er tidligere rallyfører, var ikke like pinglete som faren. Hun var ute i løypa og fulgte sønnen med egne øyne.

15 år gamle Oliver Solberg kjørte en Peugeot 208 i rallyet. Planen er at han skal kjøre sju rally i Latvia i 2017, samtidig som han skal fortsette karrieren i crosskart. Han er på det svenske landslaget, men kjørte lørdag med latvisk flagg på sideruta, fordi han har latvisk kjørelisens.

– Ikke et eneste feilskjær, sier pappa om sønnen.

Her kan du se en latvisk youtube-reportasje om Oliver Solbergs rallydebut (ekstern link).

– Jeg overladet aldri . Det var bedre å kjøre mykt og fint, sier Oliver Solberg selv.

En annen norsk 15-åring, Jacob Lyseng, var også med. Han er sønn av en annen tidligere rallyfører, Trond Lyseng. Jacob ble nummer to i juniorklassen, bare slått av Solberg.

Det var rutinerte Veronica Engan som hadde jobben som kartleser for Oliver Solberg i Latvia. Hun har vært kartleser for flere av Norges beste rallyførere.

– Veronica har gjort en kjempejobb med Oliver, fastslår Petter Solberg om 32-åringen.