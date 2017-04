Petter Solberg stolt pappa: Oliver (15) flytter på racingskole i Frankrike

Petter Solberg (42) er både stolt og kanskje litt skremt: Sønnen Oliver (15) tar sensasjonelle steg mot å følge i pappas fotspor.

I løpet av de siste dagene har følgende blitt klart:

* Oliver Solberg skal kjøre Nord-Europa-mesterskap i rallycross i en alder av bare 15 år. Og han skal faktisk bruke bilen som pappa Petter brukte i VM i fjor.

* Til høsten skal Oliver Solberg begynne på en racingskole i Frankrike, altså en type NTG/Wang-skole med vekt på motorsport.

– Jeg har aldri presset ham, bedyrer Petter Solberg til VG.

– Aldri!

Oliver Solberg har allerede debutert som rallyfører tidligere i år, om to uker skal han kjøre første runde i nord-Europa i rallycross i Grenland, og til høsten er det altså klart for «racerførerskolen» i Le Mans, et av de stedene i verden med sterkest tilknytning til motorsporten.

TO-ÅRING: Petter Solberg med sønnen i rally-VM i 2004. Foto: Tony Welam , VG

Tillatelse? Jo, Oliver Solberg har motorsportslisens i Latvia, og han har fått dispensasjon til å kjøre i rallycross-nordisk, til tross for sine 15 år.

– Det er ganske vanvittig at han skal kjøre min VM-bil med 600 hestekrefter. Den akselerer 0-100 km/t på 1,9 sekunder. Men samtidig; Oliver hadde ikke fått lov til dette om jeg ikke hadde sett at han kjører så bra, sier pappa Solberg alvorlig.

Oliver Solberg er klar på at han, som pappa, vil satse på rally. Han var to år da Petter Solberg da verdensmester i 2003. Men nå vil han kjøre den største klassen i rallycross, for å lære mer om å kjøre fort. For med 600 hestekrefter går det langt fortere i rallycross enn på smale rallyveier.

Han bodde med foreldrene i Monaco og gikk på fransk skole de første årene. Selv om han har glemt noe av fransken, regner han ikke med at det skal bli noe problem.

– Det kommer fort, mener Oliver om å skulle gå på franskspråklig skole fra høsten.

– Han ordner alt selv. Han har fått inn sponsorer til å dekke hele rallysatsingen i 2017, forteller Petter Solberg.

– Rallycross-bilen står der uansett, så det blir ikke så dyrt.

Oliver Solberg er nærmest oppvokst i et depot. Han og mamma Pernilla var med Petter rundt på VM-runder. Pernilla har også en bra motorsportskarriere, så her kan vi bokstavelig talt snakke om å få sporten inn med morsmelka.

De siste årene har han kjørt såkalt crosskart, og har blant annet vært på det svenske landslaget. Familien bor i svenske Mitanderfors, ikke langt fra Kongsvinger.

Generalsekretær i Norges Bilsportforbund, Hallgeir Raknerud, forklarer hva som gjør det mulig for Solberg junior å kjøre rallycross-mesterskapet:

– For det første har han latvisk lisens, og de har lavere aldersgrense for rally og rallycross. De har også gitt ham lisens for å kjøre rallycross, uansett klasse. Vi har 16 årsgrense for rallycross, så Oliver har ikke så langt igjen til det. Men for å kjøre i den klassen han skal gjøre i Norge, har vi også krav om å ha førerkort.

– Men så lenge som dette er et internasjonalt mesterskap som kjøres i Norge, gir vi dispensasjon for førerkort-kravet. Det er veldig få land som har dette kravet, sier Raknerud.

PS: I kveld er far og sønn Solberg gjester på «Senkveld».