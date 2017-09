Petter Solberg mot ny VW-avtale – verdi: 80 mill. kroner i 2018

Petter Solberg (42) er på vei mot dobbelt VM-gull med sine biler i rallycross. Det liker tydeligvis bilfabrikanten.

Etter det VG forstår går det mot en ny avtale mellom Solbergs Team PSRX og Volkswagen.

Avtalen for 2017 var verdt 70-80 mill. kroner for Solberg, og en ny kontrakt vil gjelde 2018. VG antar at verdien er minst 80 mill. kroner. Det handler overhodet ikke om penger, men utelukkende hjelp til å drifte teamet. Det betyr blant annet at VW stiller med ingeniører, bildeler og andre ting som hjelper Solberg-teamet mot VM-triumfer.

VM-stillingen (etter åtte av 12 løp): 1) Johan Kristoffersson, Sverige 211.

2) Petter Solberg, Norge 176.

3) Mattias Ekström, Sverige 158.

4) Sebastien Loeb, Frankrike 144.

5) Timmy Hansen, Sverige 135.

6) Andreas Bakkerud, Norge 128.

Solberg og hans teamkollega Johan Kristoffersson har vært klart beste til nå i årets VM. Før helgens VM-runde i Frankrike leder de suverent lag-mesterskapet, og individuelt lukter det gull til Kristoffersson og sølv til Solberg.

– Jeg kan si så mye som at samarbeidet med VW har vært perfekt, sier Petter Solberg til VG.

– Går det mot videre samarbeid i 2018?

– Jeg håper at det vil å gå i boks. Jeg tror de er veldig fornøyd med hvordan vi har gjort denne jobben, sier Solberg, som innrømmer at det neppe blir VM-tittel individuelt på ham i år, men at hovedmålet har vært å ta lag-gull sammen med Kristoffersson.

Solberg hadde fullklaff da han valgte svensken som sin teamkollega til VW-satsingen. Kristoffersson, som på juniornivå var en av Sveriges beste langrennsløpere, har innfridd forventningene og mer til.

– Johan og jeg jobber veldig bra sammen. Vi har stor respekt for hverandre, og leter etter de nødvendige tideler i alle deler av banen. Det har vi lykkes med, sier Solberg.

– Sesongen hittil har vært eventyrlig. Vi hadde aldri forventet å gjøre det så bra så tidlig i teamets første sesong. Fra begynnelsen var målet å vinne team-VM, og vi er på god vei til å klare det. Men selv om det ser ganske overlegent ut både i team- og førermesterskapet akkurat nå, kan ting snu seg veldig raskt i rallycross.

Tallenes tale er klar:

* Kristoffersson har vunnet fire av de siste fem VM-løpene.

* Solberg vant den fjerde siste (Lydden Hill).

* Kristoffersson har sanket i snitt 26,4 poeng av 30 mulige i hvert løp.

* Kristoffersson har vunnet 11 innledende heat, Solberg ni. Nestemann på lista har tre.

* Kristoffersson har etter innledende omganger ledet tre løp, Solberg to.

* Kristoffersson har vunnet seks av åtte semifinaler, Solberg fire.

* Kristoffersson har syv pallplasser på rad.

* Kristoffersson er en av kun to førere som har kjørt samtlige finaler i år.

* Kun Solberg (fem i 2014) har vunnet flere løp enn Kristoffersson (4 hittil i 2017) på en sesong i rallycross-VM (som har eksistert siden 2014).

I helgen er det altså løp i franske Loheac. Solberg ligger 35 poeng bak Kristoffersson. Nesten alt dette tapte han i de to «hjemmerundene» i Norge og Sverige.

PS! Lørdag var Sébastien Loeb raskest i kvalifiseringen i Loheac. Petter Solberg var 6.-raskest.– Tøffe kamper her i Loheac. Jeg er fornøyd med å komme igjennom det!, skriver Solberg på Twitter.