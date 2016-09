Petter Solberg (41) klarte ikke å komme til finalen i rallycross i Barcelona - og mistet VM-ledelsen. Han raste mot arrangørenes vanning av banen.

– Urettferdig, fastslo Solberg på den offisielle sendingen som ble vist på NRK.

Grunnen var at arrangørene vannet banen foran søndagens siste innledende omgang. Der kjørte Petter tidligere enn de verste konkurrentene, og banen ble raskere og raskere jo mer enn det tørket opp. Derfor var Solbergs vinnertid i sitt heat for dårlig sammenlignet med Mattias Ekström og de andre rivalene.

Siden ble Petter Solberg bare nummer fire i sitt semifinaleheat og dermed ikke var blant de seks i finalen.

VM-stillingen (tre runder gjenstår): 1. Mattias Ekström, Sverige 204. 2. Petter Solberg, Norge 194. 3. Johan Kristoffersson, Sverige 182. 4. Andreas Bakkerud, Norge 173.

Nordmannen ledet VM med fem poengs forsprang til Mattias Ekström foran helgens runde. Nå er svensken klart i tet. Solberg ligger ti poeng bak.

– Jeg får bare fokusere på de neste løpene, sa Solberg på NRK-sendingen.

Det er først gang i år at den norske verdensmesteren ikke kommer til finalen i et VM-løp. Også den andre norske toppføreren i VM, Andreas Bakkerud, mislyktes i å komme gjennom semifinalen til finalen, etter å ha vært en av de raskeste i feltet tidligere i helgen.

Finalen ble vunnet av Mattias Ekström foran Timmy Hansen og med en tredje svenske, Johan Kristoffersson på 3. plass.

– Nøkkelen var at jeg hadde en god start i semifinalen. Men det er så mange som kan vinne her at du må ha litt flaks.

– Petter er den største sportsmann jeg har kjempet med. Vi har de samme verdier. Jeg elsker duellen med ham, sa Ekström på VM-sendingen.

Helgens VM-runde i Barcelona var den niende denne sesongen. Petter Solberg har vunnet bare én av dem – åpningen i Portugal, men har kjørt så jevnt og fornuftig at han har håvet inn poeng i samtlige runder - inntil nå.

Mattias Ekström har nå vunnet fire ganger; på Hockenheim, i Belgia, på Lydden Hill og Barcelona, mens Andreas Bakkerud seiret i Norge og Sverige.

De to siste VM-rundene før Barcelona ble vunnet av Timmy Hansen i Canada og Johan Kristoffersson i Frankrike.

PS: Kevin Hansen vant EM-løpet foran Tommy Rustad. Svensken er allerede vinner av EM, der Tord Linnerud ligger på 2.plass totalt i øyeblikket.