Petter Solberg (42) innrømmer at han sliter foran sønnen Olivers (15) rallycross-debut i helgen.

– Jeg har ikke mulighet til å være der selv, fordi jeg kjører VM-runde. Dette er vanskelig for meg, innrømmer pappa Solberg til VG.

Oliver er altså bare 15 og et halvt år, men skal kjøre med Petters gamle Citroën med 600 hestekrefter i nordisk mesterskap i Grenland.

Les også: Petter Solberg turte ikke å se på da sønnen debuterte i rally

– Petter Solberg er verdens cooleste pappa, skriver nettsiden motormag.com.au. Kanskje er ikke virkeligheten helt slik.

– Han er alltid sånn. Han er alltid nervøs, sier Oliver.

– Mer nervøs enn deg, spør VG?

– Ja, jeg tror det.

Les også: Petter Solberg får VW med på laget: VM-satsing til 80 mill.

Petter Solberg ble verdensmester i 2014 og 2015 og har store ambisjoner om å gjøre det samme denne sesongen, til tross for at han kjører i et helt nytt team, med sitt eget team i tett samarbeid med bilfabrikken VW. Etter den første VM-runden ligger Solberg som nummer fem.

– Håper alt holder



– Det var en veldig bra åpning på årets VM. Og til denne helgen har jeg fått orden på starten, sier Petter.

Bekymringene ligger altså mer hos sønnen. Ikke fordi bilen har 600 hestekrefter og sønnen er bare 15 år.

Les også: Solbergs nye teamkompis kunne ha blitt Northugs «mobbeoffer»

– Oliver kjører så bra. Jeg har ingen bekymringer sånn sett. Men jeg er spent på om alt kommer til å fungere. Bilen er den samme som jeg brukte i fjorårets VM. Jeg håper at alt holder.

Solberg roser sønnen for å ha hentet inn en sponsor til å dekke bensin- og dekkutgifter i Grenland.

– Vi gjør ingenting med selve bilen, den blir som den var da jeg kjørte den sist.

Oliver Solberg forteller at bilen kom hjem fra Sør-Amerika i januar.

– Tror du Petter kan vinne denne helgen?

– Ja, men da må han konsentrere seg om seg selv og ikke tenke på meg, smiler Oliver.

Les også: Petter Solberg avgjorde for «resten av verden» mot USA

– Du selv?

– Jeg skal se og lære. Det viktigste blir at jeg fikser startene på en bra måte.

– Akkurat som pappa?

– Ja, det kan du si.

Tøff konkurranse



Petter Solberg har hentet inn rutinerte Tommy Rustad som «teamsjef» etter som han selv og kona Pernilla er i Portugal på VM-runde.

– Tommy er en veldig god mann å ha der, sier Solberg.

Oliver Solberg har lisens i Latvia. Etter som han har en lisens til å kjøre i det åpne nordiske mesterskapet, kan han være med også i den norske runden i helgen - selv om han etter reglene ikke kan få norsk lisens.

Det er 18 påmeldte førere i den såkalte supercar-klassen for de største bilene. Mange av disse har stor erfaring fra EM- og VM-kjøring, blant dem Knut Ove Børseth, Alexander Hvaal, Ramona Carlsson, Frode Holte og Mats Öhman.

Likevel var Solberg junior raskest av alle på fredagens trening...