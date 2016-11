Pappa betaler 650 millioner for at Lance (18) skal få kjøre Formel 1

De som synes at motorsport bare er penger, får definitivt vann på mølla etter denne saken.

Hør bare her: Lance Stroll (18) skal i 2017 kjøre for det legendariske Formel 1-teamet Williams.

Takket være at hans far Lawrence, som er milliardær, punger ut med 650 milioner kroner!

Det er det tyske bladet Auto Motor und Sport som hevder dette, og mange eksperter tror de har rett.

Kanadieren skal etter planen danne team med finske Valtteri Bottas neste år.

Riktignok vant han europamesterskapet i formel3 denne sesongen, men han er ikke desto mindre det som i motorsportskretser kalles en «betalfører».

Motorsport handler om penger, mye penger. Det koster milliarder å ha et Formel 1-team. Derfor er pengene fra pappa Stroll gull verdt for Williams – et team som gjennom tidene har hatt legendariske førere som Ayrton Senna, Alain Prost, Alan Jones, Keke Rosberg, Damon Hill, Nelson Piquet og Jacques Villeneuve.

– Alle har sin mening, jeg kan ikke gjøre noe med det, sier 18-åringen til The Times.

– Jeg nekter ikke for at jeg kommer fra penger. Men jeg tror at jeg fikk plass i Formel 1 fordi jeg har vunnet hvert eneste mesterskap jeg har kjørt i énsetere, sier han.

Ifølge Auto Motor und Sport er det ikke fullt så enkelt. De hevder at pappa Lawrence Stroll kjøpte inn en kjent Ferrari-ingeniør for å hjelpe til i sønnens formel3-team, og han skal også ha hatt et omfattende testprogram med en Williams 2014-modell, som han har reist verden rundt med og kjørt på ulike Formel 1-baner. Det kan bli gull verdt for neste sesong.

– Ingen nykommer har hatt like mange kilometer testing før sin debut siden Jacques Villeneuve for snart 20 år siden, sier Williams-sjefen Pat Seymonds.

Viasats motorsportsekspert Atle Gulbrandsen ser Stroll-prosjektet slik:

– Motorsport er en materialsport, der tilgang til mye penger ofte vil være en fordel. Men penger kjøper ikke talent, så vi får se hvordan Stroll vil gjøre det i Formel 1. Han kan vise til imponerende resultater så langt i karrieren, men han har også hatt mer ressurser til rådighet enn konkurrentene.

PAPPA: Lawrence Stroll er milliardær fra Montreal i Canada. Her er han i samtale med Formel 1-sjefen Bernie Ecclestone.

– I en perfekt verden ville motorsport ha fungert som de fleste andre idretter, ved at de største talentene gikk gradene helt til topps uten å måtte tenke på penger. Dessverre er det sjelden vi ser det i bilsport, sier Atle Gulbrandsen.

Nextgen-Auto.com skriver at pappa Stroll kjøpte inn en simulator til Williams-teamet før denne sesongen, men at årets Williams-førere Valtteri Bottas og Felipe Massa ikke kunne bruke den. Hvorfor? Fordi den var kalibrert for Stroll junior og hans formel3-kjøring.

Strolls landsmann Jacques Villeneuve var den siste verdensmester for Williams. Det skjedde i 1997.

Unggutten hevder at det ikke lenger går an å kjøpe seg rett inn i Formel 1, at kravene for å få lisens til å kjøre i motorsportens superklasse nå er så strenge.

Atle Gulbrandsen fastslår at de beste førerne i Formel 1 fortsatt blir plukket opp utelukkende på grunnlag av talent, og ikke er såkalte «betalførere».

– Men jeg synes F1-teamene skal være på vakt for den utviklingen vi har sett de siste årene med flere og flere betalførere til start. Faren er at sporten ikke lenger blir tatt seriøst hvis man mistenker at de største talentene ikke får sjansen i Formel 1 på grunn av mangel på penger, sier han.