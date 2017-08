Et problem med styringen på bilen gjør at Mads Østberg (29) dropper VM-runden i rally i Tyskland denne uken.

Det gjør han etter en dramatisk situasjon i EM-rallyet for snaut to uker siden.

– Jeg føler meg ikke trygg til å kjøre den bilen i Tyskland, sier Østberg til VG.

– Det er altfor stor risiko.

Det som skjedde i EM-rallyet i Polen nylig var følgende: I en fullfartsving med hastighet på 180 km/t forsvant den såkalte «powerstyringen» uten forvarsel.

– Det er en av de verste følelsene jeg har hatt som rallyfører. Jeg vet ikke helt hvordan jeg klarte å holde bilen på veien, men heldigvis gjorde jeg det, sa han i en pressemelding den gang.

Nå sier han til VG:

– Det er en ganske alvorlig feil. Servoen slutter å virke, og denne bilen har elektrisk servo. Da vil hjulene helst stå rett fram. Det er dramatisk når vi kjører på veier der det ikke går rett fram.

Meningen var at Østberg skulle kjøre en Ford Fiesta R5 i WRC2-klassen med svenske Emil Axelsson som kartleser i Tyskland. Det blir det altså ikke noe av nå.

HØY FART: Mads Østberg i aksjon i Polen nylig. Foto: Adapta

– Vi har ikke klart å finne noen spesiell årsak på at styringen sluttet å virke. Det har også skjedd på samme type biler tidligere. Dette er noe jeg ikke kan ta sjansen på at ikke vil skje igjen, sier Mads Østberg, som tidligere i år ble pappa.

Han har et mellomår der han ikke kjører så mange VM-løp, men målet er å satse for fullt igjen i neste års VM.

Østberg innrømmer at det føltes veldig dramatisk og ubehagelig det som skjedde i Polen.

– Det var så vidt jeg klarte å «bryte» bilen gjennom svingen uten å forsvinne ut av veien i 180 km/t.

Han opplyser at de kan oppdatere det mekaniske til siste versjon av denne bilen, men softwaren er de tikke mulig å få endret på så kort tid.

– Vi kan ikke basere oss på at dette ikke vil skje igjen, og da har vi valgt å stå over Tyskland, sier Mads Østberg.

Viasats motorsportsekspert Atle Gulbrandsen kommenterer saken slik overfor VG:

– Det er synd, for han bør kjøre så mye som mulig, og ikke minst vise seg frem, hvis han skal bli fabrikksfører igjen.

– Samtidig har jeg forståelse for at han synes det er ubehagelig med en servostyring som låser seg i høye hastigheter. Det har jeg selv erfart, og sjansen for å «dra av», blir stor.

Mads Østberg er en rallyfører i verdensklasse. Han har vunnet ett VM i rally og kommet på seierspallen 16 ganger. Sammenlagt i VM er 4. plasser fra 2012 og 2015 det beste.

Han skilte nylig lag med kartleser Ola Fløene. Meningen var å teste ut tre ulike kartlesere før han valgte seg en fast annenfører for fremtiden. Også den prosessen må planlegges på nytt nå.