Nytt brudd for Solberg – men kom seg likevel til finalen: 4. plass

Petter Solberg (42) kom til VM-runden i Tyskland med brukket kragebein og brakk et ribbein i kvalifiseringen lørdag. Likevel kom han til finalen og ble nummer fire.

– Han har gjort det umulige mulig, sa NRK-ekspert Tommy Rustad på direkten.

Så sent som mandag ble nordmannen operert for kragebeinbruddet, men takket være en spesialutrustning og hjelp av den svenske legen Klas-Göran Gravander kom han seg likevel til start.

Solberg hadde beste startspor i finalen,

I den dramatiske kollisjonen i Latvia for to uker siden fikk han ikke bare et kragebeinbrudd, men også brist i to ribbein. I lørdagens kvalifisering i Tyskland var det vanskelige forhold, og det gikk ikke bedre enn at det ene ribbeinet gikk tvers av. Det var et hull i banen som ga en voldsom sleng på bilen – noe ribbeinet ikke tålte.

Likevel kjørte Solberg sterkt allerede i lørdagens to kvalifiseringsomganger og var nummer tre foran søndagens kjøring.

Der lot han smerter være smerter og vant like godt begge kvalik-omgangene. Dermed hadde Petter Solberg et bra utgangspunkt foran semifinalen.

Så vant han også semifinalen - i et heat der Andreas Bakkerud bare ble nummer fem og dermed ikke kom til finalen.

Petter Solbergs rallycrossteam har allerede vunnet lag-VM ved han selv og Johan Kristoffersson, og svensken er klar som vinner av det individuelle VM.

Likevel var Solberg svært opptatt av å komme til start i Tyskland for å holde sølv-plassen han har ligget på. Hovedutfordrer i kampen om VM-sølvet er Mattias Ekström, fjorårets verdensmester.