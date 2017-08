Norsk Spa-triumf før Schumacher-hyllest

Dennis Olsen (21) varmet opp publikum til Formel1-løpet på Spa søndag. To seirer i helgen betyr at østfoldingen lukter på gullet i det prestisjefylte Porsche-mesterskapet.

– En rå, rå bane, sier han til VG om Spa i Belgia, der Michael Schumacher tok sin første Formel1-seier for nøyaktig 25 år siden - og ble minnet for det rett etter at Olsen hadde kjørt i mål.

Da kjørte nemlig sønnen Mick Schumacher en æresrunde i den samme Formel1-bilen som faren brukte i 1992 - for det daværende Benetton-teamet.

HYLLER FAREN: Mick Schumacher kjørte en æresrunde med faren vinnerbil fra 1992 på Spa-banen i Belgia søndag. Det er nøyaktig 25 år siden Michael Schumacher tok sin første Formel1-seier. Foto: Geert Vanden Wijngaert , AP

Dennis Olsen har gitt opp tanken om å bli blant de omtrent 25 Formel1-førerne i verden, derimot gjør han suksess i en annen prestisjefylt serie, Porsche Supercup. Både lørdag og søndag vant han løpene på Spa, og Olsen er nå nummer to totalt - når tre løp gjenstår.

Han er nå såkalt «juniorfører» hos Porsche (altså en slags akademifører), og målet er å bli fast fabrikkfører.

– Har du fått noen signaler om det?

– Jeg har ikke fått noen tilbakemeldinger ennå. Jeg må bare prestere så godt jeg kan, og jeg vet at det har vært sjefer i Porsche og sett på her i Belgia. Men jeg må som sagt bare levere og la resultatene tale for seg.

– Kan du forklare for folk flest hvor stort dette er?

– Det er et slags «VM i Porsche», og en av verdens beste merkescuper. Det er sinnssykt hard konkurranse. Førere fra 20 ulike internasjonale cuper rundt i verden møtes her for å kjempe om en slags VM-tittel. Fra Asia, Amerika, Europa ....

Før helgens to løp på Spa-banen lå Dennis Olsen 14 poeng bak den ledende tyskeren Michael Ammermüller. Nå er avstanden kappet inn til åtte poeng.

– Jeg må bare pushe for å prøve og ta ham igjen. Jeg er i flytsonen og kjører veldig bra nå, sier Dennis Olsen, som kommer fra Våler i Østfold, og som nå er Norges største stjerne på asfalt. Ulempen for nordmannen er at det skiller bare to poeng mellom hvor mange poeng du får som vinner og hvor mange poeng du får som nummer to.

Han kjører også den tyske Porsche Carrera-mesterskapet, der han leder før høstsesongen. Foran nettopp samme Ammermüller.

– Målet er helt klart å vinne det tyske mesterskapet, sier Olsen.

– Jeg vet at Porsche er veldig fornøyd med resultatene jeg leverer, så jeg håper og tror jeg fortsetter for Porsche. Om det blir et år til som juniorfører eller om jeg får andre oppgaver gjenstår å se.

Dennis Olsen var i flere år Norges fremste gokartfører og erkerivalen til dagens Formel1-fører Max Verstappen. Etter noen år i formelbil, ble han høsten 2015 plukket ut som en av fire offisielle juniorførere for Porsche.