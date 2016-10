Norsk racerfører satte rekord på legendebane

Nürburgring Nordschleife er en av de mest legendariske racerbaner i verden. Ingen har kjørt den fortere enn Christian Krognes (26).

Det var under kvalifiseringen til løpet i det prestisjefylte tyske langdistansemesterskapet at hamarsingen satte ny banerekord på syv minutter og 53 sekunder.

– Rekorden er bare uoffisiell, men moro likevel. For offisielle rekorder settes bare i selve løpet, men den offisielle rekorden er fem sekunder dårligere enn min – fordi bilene er tyngre i løpene. På kvalifiseringen kjører vi med bare litt bensin, og derfor går det fortere, forklarer Christian Krognes.

– Christian er norsk motorsports best bevarte hemmelighet, mener Viasats formel1-kommentator Atle Gulbrandsen (37), som selv har stått for en rekke sterke prestasjoner i det tyske langdistansemesterskapet, men i en annen klasse.

Les også: Her gråter rally-kometen for sin døde kartleser.

– Vi ga Christian sjansen hos oss i Møller Bil Motorsport, og han fikk deretter et tilbud fra et tysk team. Han har vært ekstremt god til å ta vare på de mulighetene han har fått, også er han mentalt svært sterk og flink til å analysere både seg selv og bilen, sier Gulbrandsen.

Dekkprodusenten Dunlop oppdaget Krognes og puttet ham i et sterkt BMW-team i Tyskland, der han håper å kjøre også neste sesong.

Les også: Slik ble Norge en stormakt i motorsport.

– Jeg håper at jeg en dag skal kunne leve av dette og kjøre på heltid. Men til nå har jeg studert eller jobbet ved siden av. For meg har det vært viktig å ha noe å falle tilbake på, og samtidig kjøre bilrace på et høyt nivå. På den måten blir kanskje presset mindre. Jeg kan kjøre med senkede skuldre, og da går det kanskje bedre.

Krognes kjører i den såkalte GT3-klassen i det tyske langdistansemesterskapet, som er en prestisjefylt serie som utelukkende kjøres på Nürburgring Nordschleife.

– Neste år håper jeg å kjøre også det uoffisielle VM, avslører Krognes for VG.

UKJENT STJERNE: Christian Krognes i aksjon i det tyske langdistansemesterskapet på Nürburgring. Foto: Peter Elbert

Atle Gulbrandsen, som også er en av en håndfull norske racerførere som kjører gratis, tror Krognes vil nå langt.

Les også: Andreas Mikkelsen vant dramatisk VM-rally.

– Jeg tror at dette er bare starten. Nürburgring Nordschleife er aller racerbaners mor. Derfor er dette så imponerende. Christian leverer så bra at han kan bli plukket opp av BMW-systemet, mener den tidligere teamkameraten.

Krognes kjører nå for et team ved navn Walkenhorst, som er en tysk BMW-forhandler. Neste steg kan bli selve BMW-fabrikken.

– Jeg får prøve å spille kortene mine riktig og gjøre en god jobb, så får vi se hvor det ender, sier Krognes selv.

Les også: Petter Solberg mistet VM-ledelsen: – Urettferdig!

– Jeg er så heldig at jeg slipper å ha med sponsorer eller penger inn i teamet.

– Hvordan trener du utenom når dere kjører?

– Jeg trener mye mentalt. Jeg visualiserer banene. Det har jeg gjort siden jeg var 14–15 år.

Vi snakker med Krognes på telefon. Plutselig blir det stille. Så ringer han opp igjen.

– Jeg trykket feil på mobiltelefonen.

– Men er ikke du vant til masse knapper?

– Jo da, vi har rattgiring og 17–18 knapper på rattet. Det ligner litt på formel1.

– Så derfor kan du ikke tillate deg å bomme slik på knappene?

– Hehe, nei, det kan jeg ikke!

PS: Hvordan det gikk med Christian Krognes i dette løpet? Han fikk faktisk aldri kjørt en meter, fordi en av de to teamkompisene krasjet bilen deres tidlig. Men takket være Krognes hadde de altså beste startspor.