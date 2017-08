Nordmann brakk ryggen på tre steder i motorsykkel-EM

Norske Alexander Nyberg (25) brakk ryggen på tre steder da han kjørte på en tømmerstokk under enduro-EM i Tyskland lørdag, ifølge landslagstrener Pål Anders Ullevålseter.

– Heldigvis ser det bra ut. Han har ingen lammelser. Vi må bare være glade for at det ser så bra ut som det gjør, sier Ullevålseter til VG.

– Men det er for tidlig å si noe sikkert.

SMILER: Alexander Nyberg. Foto: Hentet fra snapchat

Nyberg ligger nå på sykehus i Magdeburg. Han har lagt ut et bilde på snapchat der han smiler i sykesengen.

Det var under første dag av løpet at Nyberg traff en tømmerstokk som arrangør hadde lagt ut i løypa for å bremse farten på motorsyklene.

– Det var ikke folk i nærheten, så Nyberg reiste seg og begynte faktisk å gå. Han gikk omtrent en time før han kom til målområdet på fartsetappen. Hva dette har betydd for skaden, vet vi ikke noe om, sier Ullevålseter.

Hjelpemannskapet som kom til ulykkesstedet, fant altså ingen fører. Derfor ble det satt i gang full leteaksjon.

– Han ble umiddelbart fraktet til sykehus, sier Ullevålseter, som snakket med Nyberg på telefon mandag.

– Han ser lyst på livet, er meldingen fra landslagstreneren.

Kevin Burud og Felix Jensen som også er endel av det norske endurolandslaget, er preget av situasjonen, men gjennomførte til tross for dette begge dager, heter det i en pressemelding fra Norges Motorsportforbund.

Alexander Nyberg lå på 13. plass totalt i EM i enduro foran helgens runde i Tyskland, der bortimot 150 førere stilte til start. Matteo Pavoni fra Italia vant.