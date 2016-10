Nervepirrende gull-kamp mellom team-kollegene: snakket ikke sammen

Lewis Hamilton vant USA Grand Prix – men det blir likevel veldig trøblete å frata Mercedes-kollega Nico Rosberg VM-tittelen.

Selv om Hamilton vinner de tre gjenstående VM-løpene, så hjelper det ikke – om Rosberg skulle bli toer i samtlige løp.

Nico Rosberg ble nummer to i USA Grand Prix søndag kveld, og da hjalp det altså ikke så mye for Hamilton at han vant.

Det skiller nå 26 poeng mellom dem.

Les også: Drama for Andreas Bakkerud.

Etterpå gjorde de ikke noe forsøk på å snakke sammen i rommet der de ventet på seiersseremonien, viste bildene på Viasat.

– Duellen kommer til å fortsette. Jeg har ikke gitt opp, sa Lewis Hamilton i seiersintervjuet på Viasat.

Etter sommeren har Hamilton slitt med at han har tapt startene, samtidig som Rosberg har tatt dem. Denne gang hadde Hamilton en perfekt start og tok seieren han trengte hvis han skal ha håp om en ny VM-tittel. Det var en etterlengtet seier for briten, som hadde et perfekt løp.

– Jeg tapte dessverre for mye i starten, sa Rosberg etterpå.

Les også: Solberg disket - frykter for VM-tittelen.

– Jeg gjorde ikke noe forsøk på å safe. Jeg ga alt, sa tyskeren i intervjuet etter seiersseremonien.

Både i 2014 og 2015 vant Hamilton VM-gullet – med Rosberg på sølvplass. I 2016 ser det altså ut til at rollene skal byttes om.

Hamilton har i alt tre VM-titler fra før, mens Nico Rosberg blir verdensmester for første gang om han skulle vinne.

Fikk du med deg? Solberg har reparert bilen for 850.000 siden monsterkrasjen

Rosberg kjørte for 2. plass søndag kveld - og han fikk det som han ville. Daniel Ricciardo ble nummer tre i søndagens løp. Sebastian Vettel og Fernando Alonso fulgte på de neste plassene. Hamilton tok sin 50. Grand Prix-seier i karrieren.

Skandinavene Marcus Ericsson og Kevin Magnussen klarte ikke å skaffe seg VM-poeng. Dansken ble nummer 11 og Ericsson nummer 14.

USA Grand Prix var årets 18. VM-løp. Mesterskapet består av i alt 21 løp. Om bare ei uke er det klart for Mexico Grand Prix.

VM-stillingen:

1. Nico Rosberg, Mercedes 331.

2. Lewis Hamilton, Mercedes 305.

3. Daniel Ricciardo, Red Bull.