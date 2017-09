Nå kan Andreas Mikkelsen sikte mot VM-gull igjen

Andreas Mikkelsen (28) kommer tilbake i rally-VM med fabrikkskontrakt.

Det ble torsdag klart at Hyundai er hans nye arbeidsgiver ut 2019.

Mikkelsen tok VM-bronse i 2016, men opplevde at hans arbeidsgiver Volkswagen trakk seg ut av rally-VM. Dermed sto han på bar bakke inn i 2017, som har blitt en mellomsesong for Norges rallystjerne.

Han har aldri lagt skjul på at målet er å bli verdensmester i rally, og nå mener Mikkelsen at han får en god mulighet i Hyundai.

– Denne kontrakten betyr enormt mye for meg. Nå kan jeg senke skuldrene i visshet om at jeg de neste to sesongene kan være med å slåss om VM-tittelen. Man må være i et ordentlig fabrikkteam for å kunne ha den muligheten, og jeg anser Hyundai Motorsport for å være det beste teamet og ha den beste bilen. Det gir meg forsterket selvtillit på at jeg kan nå målene jeg har satt meg. Nå er det bare opp til meg selv, og det er en god følelse, sier han i en pressemelding.

Etter det VG forstår har flere andre merker også vært inne i bildet, men det har altså endt opp med det koreanske bilmerket.

Mikkelsen tok 2. plass i VM-rallyet i Tyskland med Citroën, noe som kan ha vært avgjørende for at han nå har fått fabrikkskontrakt for 2018.

Det er allerede klart at han også skal kjøre de tre siste VM-rundene i 2017 for Hyundai, og det hårete målet er å prøve å sikre fabrikks-VM til den koreanske bilfabrikken.

– Nå håper jeg å være med på å hjelpe Hyundai Motorsport i jakten på teamets første fabrikktittel. Jeg vet at det blir vanskelig, men teoretisk er det fortsatt mulig – og da skal i hvert fall jeg gjøre det jeg kan for at vi skal lykkes. Jeg har også et sterkt ønske om å bidra til at min gode venn Thierry Neuville blir verdensmester. Det er utrolig moro å få han som teamkamerat. Jeg tror vi sammen kan gjøre Hyundai enda sterkere, sier Andreas Mikkelsen.

28-åringen tok VM-bronse individuelt med Volkswagen både i 2014, 2015 og 2016. Han debuterte i rally-VM allerede i 2006.

Petter Solberg er den eneste norske verdensmester i rally.