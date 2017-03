Nå blir Børning-stuntmannen «mann med hatt»

Fredric Aasbø (31) er stuntmann i «Børning» og eks-verdensmester i drifting. Denne uken sjokkerte han fansen ved å bli «mann-med-hatt» bak rattet.

Da presenterte nemlig Papadakis-teamet sin nye bil til nordmannen i 2017. Det er en Toyota Corolla.

– Hehe, ja, dette er verdens første hatchback profesjonelle driftingbil og for mange drifting-fans er dette uvant, sier Aasbø til VG.

– Driftingbiler er vanligvis todørs sportsbiler og ikke «konebiler».

Her kan du se lanseringsvideoen på youtube.

– Hvorfor da en Toyota Corolla?

– Teamet jeg kjører for, har som spesialitet å ta utgangspunkt i uvanlige biler og allikevel gjøre dem konkurransedyktige. Det håper vi på også her. Det gjør oss unike overfor sponsorer, og det gjør at vi favner bredere, sier Fredric Aasbø.

– Det hadde vært sinnssykt moro å slå dem med Ford Mustang og Dodge Viper i en bil som mange ser på som en «konebil».

I fjor kjørte Fredric Aasbø både det prestisjefylte amerikanske mesterskapet og i Kina.

– Vi har takket nei til Kina i år. Grunnen til det er at nysatsingen med Toyota i USA er veldig viktig for oss, med mange nye muligheter der, samtidig som vi planlegger en større satsing i Norge under Gatebil-festivalene, sier Fredric Aasbø.

Han vant «alt» i 2015 og ble nummer to i den amerikanske serien i fjor.

– Ambisjonene er å være med å kjempe mot de beste allerede i år. Det er sjeldent å få til det med by bil, men om vi ikke hadde hatt som mål å bli best, kunne vi like gjerne ha lagt opp. Men det er sterkere konkurranse i år i form av nye meritterte deltakere fra andre deler av verden, samt at mange av de eksisterende teamene har forbedret sine biler og dekk.

Drifting handler ikke, som vanlig motorsport, bare om å komme raskest mulig til mål. Litt forenklet kan vi si at det handler om kontrollert sladding.

– Blir du rik på dette?

– Nei, men det er heller ikke målet. Målet er i stedet å stadig gjøre nye og morsomme prosjekter i bilverdenen, og helst prosjekter som krysser over i andre former for underholdning. Jeg får stadig flere tilbud om å gjøre mer mainstream aktiviteter i Europa.

I vinter har han blant annet gjort en reklamefilm med finn.no og en og en ny teaser for Universal's «Fast & Furious 8», på Gol i Norge.