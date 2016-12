Mikkelsen må utsette VM-planen: Går for gull i 2018

Andreas Mikkelsen (27) sier at han må utsette planene om VM-gull til 2018. Nå er det klart for gjesteopptreden i Skoda i Rally Monte Carlo.

Da VW plutselig trakk seg fra rally-VM i høst, betydde det at Mikkelsen sto på bar bakke, til tross for at han har tatt VM-bronse tre år på rad.

– Jeg ble ikke én av de 12 som har fabrikksete i VM i 2017. Det skyldes i stor grad at VWs avgjørelse kom så sent på høsten at setene allerede var opptatt, sier det norske rally-esset.

– Målet var å bli verdensmester i 2017. Nå er ikke det mulig. Nå må jeg posisjonere meg for å komme tilbake for fullt i 2018 og kjempe om VM-gullet da.

Det ble tirsdag klart at det er VWs «lillesøster» Skoda som blir Mikkelsens arbeidsgiver i VM-åpningen med Rally Monte Carlo i januar.

– Jeg vil tilbake i en fabrikksbil i 2018, men det betyr ikke at jeg kan sitte hjemme og sture i 2017, sier Mikkelsen. Nå blir det altså Skoda i «B-klassen» WRC2 med 50–100 hestekrefter mindre enn toppenes WRC-biler.

– Kan du kjempe mot de beste likevel?

– Nei, det kan jeg nok ikke. Hvis det blir vanskelige forhold i rally, kan jeg kanskje klare topp 10. Men det skal egentlig ikke være mulig, sier Mikkelsen, som selv bor i Monte Carlo.

– Hva er planen videre?

– Jeg håper at Skoda-kjøringen blir et enkeltløp, og at jeg allerede til Rally Sverige kan komme på banen med en VW Polo. Det avhenger av at 2017-modellen av VW Polo blir typegodkjent, såkalt homolegering. Hvis det går i orden, så ville det være veldig bra. Men da handler det selvsagt også om å få inn sponsorpenger for å drifte det.

Mikkelsen vil i så fall kjøre i et privatdrevet team, men han har i øyeblikket ikke klart hvem som i så fall skal drifte et slikt opplegg.

– Uansett er målet å komme i en god posisjon før 2018-VM. Hvis vi kan si at den situasjonen som jeg har kommet opp i, er noen fordel, så er det det at jeg kan se hvordan de nye rallybilene fungerer og hva som lønner seg for 2018.

Mikkelsen snakker om de helt nye reglene som blant annet gjør at VM-bilene får langt flere hestekrefter enn de har hatt til nå. Derfor stiller samtlige fabrikkteam med flunkende nye biler.

For nordmannen er det en veldig spesiell situasjon å stå uten noe fabrikksete – noe som er en forutsetning for å kunne hevde seg i toppen – etter et 2016 der han vant to VM-runder og altså fikk VM-bronse totalt.

– Nå vil 2017 for min del handle mye om å holde meg varm i kjøredressen og å finne et sete i riktig team for å kunne fighte om VM-gull i 2018.

– Å sitte her i dag uten et sete for Andreas er litt surrealistisk, sier manager Erik Veiby.

– Vi snakker jo om føreren som slo verdensmesteren i det siste løpet i Australia, og som har vært nummer tre i VM de siste tre årene. Ser vi på 2016, så er det kun Sébastien Ogier, Kris Meeke og Andreas som vant to eller flere VM-runder. Vårt mål var at Andreas skulle bli verdensmester i 2017. Vi tror fortsatt at han en gang vil bli verdensmester, men vi har nå skjøvet de planene til 2018.

Mikkelsen er for tiden ved Skoda-fabrikken i Mlada Boleslav for å teste foran VM-løpet Rally Monte Carlo.

PS! Andreas Mikkelsen tok to gull for Skoda i det såkalte IRC-mesterskapet i 2011 og 2012.