Maja (19) styrer 10 000 hestekrefter

GARDERMOEN (VG) Glem Petter Solberg. Glem Andreas Mikkelsen. Glem Formel 1. Maja Udtian (19) fra Frøya kjører fortere enn dem alle.

I helgen har hun debutert i den delen av motorsporten der de kjører aller fortest: toppklassen i dragracing.

Bakken rister og innvollene gjør skrudd salto når Maja Udtian står på startstreken. Men selv beholder hun stoisk ro i monsterbilen – og har tydeligvis ingen problemer med å holde styr på de 10 000 hestekreftene.

Bilen gjør 0–100 km/t på 0,7 sekunder og V8-motoren drikker 40–50 liter nitro-metan på noen få sekunder.

Noe slikt går det selvfølgelig ikke an å dra på noen lang søndagstur i. Bilen er bygget for å tilbakelegge 305 meter (som er distansen som disse monsterbilene skal tilbakelegge). Ved målpassering kan farten være over 500 km/t. Altså fra 0 til 500 km/t på fire sekunder.

FULL FYR: Maja Udtian i aksjon på Gardermoen Raceway i helgen. Foto: Fred-Stian Martila

Mer ekstremt går det faktisk ikke an å få det.

– Er dette farlig?

– Ja, det er jo en stor risikosport. Jeg skal håndtere 10 000 hestekrefter og når opp i 400–500 km/t i hastighet. Men sikkerheten er også veldig bra, så det går som oftest bra, smiler Maja Udtian.

TØFFING: Maja Udtian. Foto: ANNETTE RAVNEBERG

– Det er masse sikkerhetstiltak, og både brannvesenet og ambulanse er til stede. Du skal ha respekt for at det er en risikosport, men sikkerheten er veldig bra ivaretatt.

– Hvis noe går galt, så går det bra, sier 19-åringen, som til daglig jobber på … du gjetter det ikke: sykehjem.

Målet er å få sponsorer til å kjøre full sesong i EM neste år.

– Dette er et familieforetagende. Jeg har kjørt siden jeg var ni.

Pappa Paul Ingar og mamma Mona Kristin Udtian sørget for at hun vokste opp på dragracing-banen.

– De var på et dragrace-stevne som tilskuere i 1995. De ble bitt av basillen. Siden har det vært dragracing for alle pengene i vår familie!