Måtte gi opp Formel1-drømmen, men nå er Dennis Olsen brennhet i Porsche

Dennis Olsen (21) hadde ikke penger nok til å bli Formel1-fører. Men nå gjør han stor suksess som Porsche-fører.

Dennis Olsen Født: 14. april 1996. Bor: Våler, Østfold. Yrke: Racerfører. Aktuell: Nummer to i Porsche Supercup og nummer én i det tyske Porsche-mesterskapet hittil i 2017.

– Vi fant ganske fort ut at vi ikke hadde de summene som må til for å komme inn i Formel1, sier Dennis Olsen til VG foran helgens Monaco Grand Prix, et av årets høydepunkter både for Formel1 og for Porsche Supercup, som østfoldingens arbeidsplass.

– Vi måtte være realistiske. Derfor satset vi på Porsche, og det er tydeligvis et godt valg. Nå leder jeg det tyske mesterskapet og er nummer to i Porsche Supercup.

– Kan du bli rik også av GT-racing?

– Ja, du kan leve godt av det, og det er nettopp det som er målet mitt: leve av å være racerfører.

– Og videre?

– Kjøre 24-timers på Le Mans og vinne det!

MÅTTE GI OPP: Dennis Olsen innså at han ikke kunne skaffe nok penger til å komme inn i et Formel1-team. Foto: Porsche Supercup

Den danske legenden Tom Kristensen er tidenes mestvinnende Le Mans-fører. Han har vunnet løpet ni ganger - desidert flest av alle.

– Hvor god kunne du ha blitt i Formel1?

– Når jeg ser hvor bra min konkurrent i gokart, Max Verstappen, gjør det, så tipper jeg at jeg hadde gjort det ganske bra. Men jeg har ikke fått muligheten til å bevise noe, og håper på å gjøre gode resultater andre steder, sier Dennis Olsen, som utkjempet en rekke tøffe dueller med den nye Formel1-stjernen, og som som også har slått nederlenderen.

Nå er begge klar for Monacos trange gater i helgen, Verstappen i Formel1 og Olsen i Porsche.

En rekke nordmenn har gjennom årene drømt om å kjøre Formel1, men fortsatt er det ingen som har kommet til motorsportens superklasse. Blant dem som har drømt er Pål Varhaug, Thomas Schie, Tommy Rustad og Stian Sørlie. Men den som har vært desidert nærmest er Harald Huysman, best kjent som eier av gokartbane. Han skulle erstatte Claudio Langes i Brun-teamet på Paul Richard-banen i 1990, fordi Langes hadde gått tom for penger. Men Brun klarte å skrape sammen pengene som trengtes til slutt.

– Monaco er et løp som alle ser fram til. Jeg så heldig å kjøre her også i fjor. Det er en egen mystikk rundt Monaco Grand Prix, sier Dennis Olsen.

NORSKE FARGER: Dennis Olsens bil i Porsche Supercup. Her i aksjon i Barcelona. Foto: Porsche Supercup

– Samtidig er det ekstremt krevende. Du må presse deg til 99 prosent, men ikke 100 prosent, for da står du plutselig med nesa i murveggen, smiler Våler-karen.

Han ble nummer to i begge de to innledende løpene i Porsche Supercup, som gikk i Barcelona. Tyskeren Michael Ammermüller vant begge, og er altså mannen å slå. En annen nordmann, Roar Lindland, er nummer 18.

Porsche Supercup fortsetter senere i Spielberg, Silverstone, Budapest og Spa.