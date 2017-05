Kristin (55) var lei av å se på sønnen: Kjører 0-100 km/t på 1 sekund!

Kristin Hegre (55) er en litt annerledes husmor. I helgen kan du se henne akselerere fra 0 til 100 km/t på ett sekund.

Det skjer under dragracestevnet på Gardermoen.

– Jeg var med sønnen min, Jan Sturla, rundt på stevner, og så fikk jeg lyst til å prøve selv, forteller hun til VG.

Det er allerede over ti år siden hun prøvde seg så smått, men denne helgen blir hun den første norske kvinne som kjører i den mest ekstreme dragrace-klassen for motorsykkel. Den heter Super twin top fuel.

– Den går på ren nitrometan, forteller Kristin, som har kjørt motorsykkel i hele sitt liv, men dragrace først i moden alder.

– Jeg begynte jo altfor sent, smiler Lena-kvinnen.

Hun forteller at motorsykkelen yter 600-800 hestekrefter, avhengig av hvordan den «tunes». Det er sønnen som har ansvaret for det.

– Vi kommer til å ta det litt pent i helgen. Jeg har tross alt aldri kjørt en sånn motorsykkel før...

Toppfarten da? Kristin Hegre sier at motorsykkelen kan gå i opptil 330 km/t, men at hun trolig nøyer seg med rundt 300 km/t. Derfor får hun neppe behov for fallskjermen heller. Den som skal hjelpe å bremse når det går virkelig fort.

– Den løser ikke ut før ved 320 km/t, og etter som det er så kaldt i været, tror jeg ikke vi kommer til å kjøre så fort i helgen.

For de uinnvidde: dragracing er en motorsport der det gjelder å kjøre fortest mulig over 402 meter, eller en kvart amerikansk mil. I fart og hestekrefter er det det mest ekstremt som finnes av motorsport, og det kommer – selvfølgelig – fra USA.

– Jeg lever bare en gang, og nå er jeg en husmor på Lena som har det kjempegøy på sommeren.

– «Skrur» du selv?

– Nei, jeg har gjort det med mine tidligere motorsykler, men dette er jo nitro-motor, så det blir litt spesielt. Så da lar jeg stort sett gutta ordne det.

– Litt frekt å spørre - men er du bestemor?

– Hehe, her er det så mye motorsport i familien at det ikke blir tid til den slags ennå!

Helgens dragrace-stevne går på nyrenoverte Gardermoen Raceway. 130 team stiller til start.