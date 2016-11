NEW YORK (VG) Andreas Mikkelsen (27) gikk til topps i VWs siste VM-rally. Men sølvet sammenlagt i mesterskapet glapp.

For tredje år på rad er Andreas Mikkelsen dermed bronsevinner i VM i rally.

Håpet var å avansere til sølv i 2016, men før seieren i Australia hadde Mikkelsen bom både i Spania og Australia. Dermed snøt Thierry Neuville ham for sølvet - mens gullet gikk til VW-kollega Sebastien Ogier nok en gang.

VM 2016 totalt: 1. Sebastien Ogier, Frankrike 268. 2. Thierry Neuville, Belgia 160. 3. Andreas Mikkelsen, Norge 154.

– Tidligere i år har jeg kjørt for VM-poengene. Denne gang kunne jeg bare konsentrere meg om å vinne dette rallyet, se hvor fort vi kunne kjøre. Vi slo en firfoldige verdensmester under samme forhold, fastslo Mikkelsen etter at Ogier hadde kommet 14,9 sekunder bak i Australia.

Les også: Eks-sjef om Schumacher: – Det er oppmuntrende tegn.

– Det er bare synd at dette er avslutningen både for bilen og teamet i VM-sammenheng. Jeg kommer til å savne dem. Det er synd, sa nordmannen etter målpassering. Mikkelsen og kartleser Anders Jæger jublet fra taket på sin Polo.

Han lå bare to sekunder foran Ogier før søndagens kjøring i Australia. Mikkelsen holdt hodet kaldt og økte altså forspranget til verdensmesteren i dette rallyet.

– Jeg skulle gjerne hatt det mindre spennende, sa han før søndagens kjøring.

Les også: Andreas Mikkelsen mister VM-jobben.

– Jeg må gi absolutt alt fram til siste meter.

Volkswagen-konsernet har slitt med både kostnadene og omdømmet og velger nå altså å trekke seg ut av rally-VM, der de har hatt verdensmesteren fire år på rad i Sebastien Ogier – som fortsatte den franske suksessen etter at Sebastien Loeb hadde tatt ni gull på rad.

Den eneste norske VM-tittelen i historien kom da Petter Solberg ble verdensmester i 2003.

Les også: Kenneth Gundersen med sensasjonell seier i Enduro.

Dette er Andreas Mikkelsens tredje enkeltseier i VM. Den første kom i Spania høsten 2015, det fortsatte med Rally Polen i månedsskiftet juni-juli i år og så altså i Australia denne helgen.

Etter at VW nå trekker seg ut, må han altså ut på jobbjakt. Ryktene er mange, men foreløpig er det ikke klart hvilket bilmerke Andreas Mikkelsen skal kjøre neste sesong. Derimot virker det klart at det blir rally. Han har sagt nei takk til å kjøre i rallycross-VM.

Les også: Pappa betaler 650 mill. for at Lance (18) skal få kjøre formel 1

Resultater:

1. Andreas Mikkelsen, Norge.

2. Sebastien Ogier, Frankrike +14,9.

3. Thierry Neuville, Belgia +1,12,6.

4. Hayden Paddon, New Zealand +1,26,7.

5. Dani Sordo, Spania +1,28,3.

6. Mads Østberg, Norge +1,41,5.

7. Ott Tänak, Estland +3,04,3.