Sebastian Vettel (30) opplevde kanskje sitt livs merkeligste Formel1-helg – som ble avsluttet med at han ble påkjørt etter målpassering.

Plutselig sto Vettels Ferrari bare på tre hjul, etter at han ble påkjørt av Lance Stroll. Det fjerde hjulet lå plutselig oppå bilen.

– Hva er det som skjer, ropte Viasat-kommentatorene Atle Gulbrandsen og Henning Isdal og skjønte ikke hva som hadde hendt da de bisarre bildene rullet over TV-skjermen.

Da tyskeren selv skulle forklare det etterpå til Sky, sa han:

– Jeg vet ikke hva han gjorde der. Den bakre delen av bilen er fullstendig ødelagt.

På sosiale media diskuterer Formel1-supporterne dramaet.

Etter påkjørselen hoppet Vettel ut av bilen sin og ventet på Pascal Wehrlein, som ga Ferrari-stjernen «haik» tilbake til depotet.

Bildene av Vettel som sitter på Wehrleins Sauber minner om de klassiske bildene fra 1991 av Ayrton Senna som får sitte på med Nigel Mansell.

HAIK: Sebastian Vettel slapp å gå helt tilbake til depotet. Han fikk sitte på med Pascal Wehrlein. Foto: AFP

Før Vettel ble påkjørt, hadde han gjort en stor prestasjon: Han kjørte seg fram fra dårligste startposisjon til 4. plass. Og etter som Max Verstappen (20 lørdag) vant, klarte ikke Lewis Hamilton å øke sitt forsprang så mye som mange kanskje hadde trodd. Briten ble nummer to.

Ferrari slet med turboproblemer på begge sine biler i helgen. Kimi Räikkönen fikk ikke startet.

Men Vettel gjorde altså en imponerende opphenting, og en stund så det også ut til at han hadde muligheter til 3. plass. Men også 4. plass er bra. Derfor uttalte da også Lewis Hamilton etterpå:

– Dette er ikke optimalt for oss når Vettel starter helt sist.

Hamilton (32) økte VM-forspranget ned til Vettel med tre poeng. Dermed har briten 281 poeng mot Vettels 247. Det skal kjempes om 125 VM-poeng til i høst.

Kevin Magnussen var - nok en gang - involvert i bråk. Han ble innhentet av McLarens Fernando Alonso, som tydelig hadde høyere fart enn dansken. Men Magnussen ga seg ikke, og Alonso måtte ha flere forsøk på å komme forbi.

– Hvilken idiot. Hülkenberg hadde rett, skrek Alonso på internradioen, og viste til at tyske Nico Hülkenberg som etter Ungarns Grand Prix sa at Magnussen «igjen viste seg som feltets mest usportslige fører». Det hører med til historien at dansken svarte med «suck my balls».

Kevin Magnussen på sin side mente at det var Fernando Alonso som var skyld i problemene.

– Hva i helvete gjorde den fyren? spurte Magnussen.

Ingen av de to ble straffet av dommerne. Kevin Magnussen endte på 12. plass.

Resultater:

1) Max Verstappen, Nederland (Red Bull), 2) Lewis Hamilton, Storbritannia (Mercedes) +12,770 sekunder bak, 3) Daniel Ricciardo, Australia (Red Bull) +22,519, 4) Sebastian Vettel, Tyskland (Ferrari) +37,362, 5) Valtteri Bottas, Finland (Mercedes) +56,021, 6) Sergio Pérez, Mexico (Force India) +1.18,630, 7) Stoffel Vandoorne, Belgia (McLaren-Honda) én runde, 8) Lance Stroll, Canada (Williams) én runde, 9) Felipe Massa, Brasil (Williams) én runde, 10) Esteban Ocon, Frankrike (Force India) én runde.

VM-stillingen:

1) Hamilton 281, 2) Vettel 247, 3) Bottas 222, 4) Ricciardo 177, 5) Räikkönen 138, 6) Verstappen 93.