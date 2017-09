Her sitter Maja Udtian (19) fra Frøya i en ildkule på den legendariske dragrace-banen Santa Pod i England.

– Det kunne ha gått skikkelig ille, innrømmer hun til VG. Og legger til:

– Dette er ekstremsport. Heldigvis gikk det bra.

Du kan glemme både Petter Solberg, Andreas Mikkelsen og for den saks skyld Formel 1-gutta. Maja kjører fortere enn dem alle.

I år har hun debutert i den delen av motorsporten der det går aller fortest: toppklassen i dragracing, den såkalte Top Fuel. Brenselet der er nitro-metan.

MODIG: Maja Udtian. Foto: Annette Ravneberg

– Nitro er jo dynamitt, så det brenner godt, ja. Det ble en skikkelig ildkule, sier Maja Udtian.

Likevel gjennomførte hun faktisk racet. Hun brukte 4,41 sekunder på de 303 meterne og hadde en hastighet på 329 km/t over målstreken.

Til tross for at du ikke kunne se bilen for bare flammer.

– Det går bra med meg. Jeg merket det ikke så godt inne i bilen. Eller jo, jeg merker det selvfølgelig, men sikkerheten er helt tipp topp, fortsetter trønderen. Hun sitter blant annet med brannsikkert tøy.

Men brannen søndag var faktisk ikke det eneste dramaet for Maja Udtian i helgen. Det var kanskje enda verre lørdag.

– Rattet falt av i 150 km/t på grunn av vibrasjoner i dekkene. Bilen gikk over i motsatt bane og fikk heldigvis stoppet bilen centimeter fra muren.

Hun forteller det som om det skulle være den alminneligste ting i verden …

Bakken rister og innvollene gjør skrudd salto når Maja Udtian står på startstreken. Men selv beholder hun stoisk ro i monsterbilen – og har tydeligvis ingen problemer med å holde styr på de 10 000 hestekreftene.

Bilen gjør 0-100 km/t på 0,7 sekunder og V8-motoren drikker 40-50 liter nitro-metan på noen få sekunder. Noe slikt går det selvfølgelig ikke an å dra på noen lang søndagstur i. Bilen er bygget for å tilbakelegge 303 meter (som er distansen som disse monsterbilene skal tilbakelegge).

SIKKERT: Maja Udtian sier at sikkerhetstiltakene er store og at hun sitter trygt i Top Fuel-bilen. Foto: Privat

– Ja, det er jo en stor risikosport. Jeg skal håndtere 10 000 hestekrefter og nå opp i 400-500 km/t i hastighet. Men sikkerheten er også veldig bra, så det går som oftest bra, smiler Maja Udtian.

– Det er masse sikkerhetstiltak, og både brannvesenet og ambulanse er til stede. Du skal ha respekt for at det er en risikosport, men sikkerheten er veldig bra ivaretatt.

Til daglig jobber Maja Udtian på … du gjetter det ikke; sykehjem.

Men lønnen derfra holder ikke. Nå er hun på sponsorjakt. Målet er å få inn en million kroner for å kunne satse på neste års EM-serie. Målet er å bli europamester. I tillegg til de to dramaene i helgen, rakk hun også å sette ny personlig rekord med 4,04 sekunder på de 303 meterne.