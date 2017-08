Lewis Hamilton (32) sier at Michael Schumacher «alltid vil være den største».

I helgen tangerte likevel briten Schumachers rekord med 68 ganger beste startspor i Grand Prix-løp. Det har han rukket på bare 200 Formel1-løp, 43 færre enn tyskeren brukte på å nå 68.

Hamilton var tydelig beveget over at han nå deler rekorden med Schumacher, som ble utsatt for en alvorlig skiulykke i romjulen 2013 og som vi fortsatt ikke vet nøyaktig helsetilstanden til. Kona Corinna ønsker ikke at omverdenen skal få vite noe.

Les også: Norsk triumf på Spa-banen - før Schumacher-hyllest

– Det er spesielt. Jeg ber for Michael og hans familie hele tiden, sa Hamilton i en pressekonferanse på Spa-banen, der Schumacher debuterte som Formel1-fører i 1991 og der han tok sin første seier i 1992.

– Jeg er beæret over å være sammen med Michael på toppen listen. Han var alltid være tidenes største, sa Lewis Hamilton.

GOD STEMNING: Lewis Hamilton og Michael Schumacher fotografert før Belgia Grand Prix i 2010. Foto: Yves Logghe , AP

I en twitter-melding litt senere henvendt han seg direkte til Schumacher:

– Jeg ber for deg og din familie hele tiden.

Michael Schumacher kjørte sitt siste Formel1-løp i 2012 – etter comeback i 2010. Hamilton kjørte sitt første løp i 2007 og ble verdensmester året etter, som den til da yngste mesteren i historien.

Les også: Dansk Formel1-stjerne i bråk: - Jeg er ikke her for å få venner

Selv om Corinna Schumacher altså ikke ønsker å dele opplysninger om mannens skjebne med verden, markerte hun Hamiltons 68 pole positions.

– Michael satte rekordene for at de skulle slås i fremtiden. Derfor: Gratulerer Lewis, het det i hilsenen fra henne – som ble gitt familievennen Ross Brawn, som var sportsdirektør i Ferrari da Schumacher herjet som verst og som nå er Formel1s sportslige sjef.

Les også: Dropper VM-runde: – Føler meg ikke trygg

Hamilton vant i Belgia i helgen, og dermed er han bare sju poeng bak Sebastian Vettel i VM-sammendraget når åtte løp gjenstår før avslutningen i Abu Dhabi i november. Etter 12 løp har tyskeren 220 poeng, mens Hamilton har 213. Neste løp er Italia Grand Prix i Monza.

Schumacher tok fem av sine sju VM-titler i Ferrari. Nå håper Vettel også å vinne med rød bil. Derfor har Schumachers landsmann forlenget sin kontrakt med den italienske bilfabrikken fram til 2020.

– Jeg vil vinne i rødt. Michael vant også flesteparten av sine titler i rødt, sier Vettel, som i årene 2010, 2011, 2012 og 2013 tok VM-gull i Red Bull-teamet.