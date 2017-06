Det er full krangel mellom de to norske stjernene Andreas Bakkerud (25) og Petter Solberg (42) i dagens VM-løp på Hell.

Bakkerud ble nummer to i finalen, mens Solberg ble slått ut i semifinalen – i samme heat som Bakkerud.

– Det er helt utrolig. Han dytter meg ut i første sving. Det er jævlig kjedelig, sier Petter Solberg til NRK.

NRK-reporter Susann Michaelsen sa på direkten at Solberg hadde sagt følgende til henne før intervjuet:

– Det er hver gang!

På den internasjonale sendingen la Solberg til:

– Og han gjør det i Norge!

Dette er nemlig tredje gang i årets VM at det er krangel mellom de to norske toppførerne i rallycross.

Først krasjet de i hverandre i Tyskland, så smalt det igjen mellom dem i Belgia en uke senere. Nå skjer dramaet i Trøndelag.

Bakkerud vant sin semifinale foran Sebastien Loeb, mens Solberg bare ble nummer fire, etter å ha blitt dyttet ut i første sving. Det er én plass for dårlig til å komme til finalen.

Smeller mellom Bakkerud og Solberg: 2015: Hell: Solberg beskylder Bakkerud for å ha dyttet ham ut i VM-runden i Norge. Bakkerud mener at han ikke gjorde noe galt. 2017: Hockenheim: Det smeller mellom nordmennene i kvalik-omgang. Bakkerud ber om unnskyldning og får tidsstraff av juryen. 2017: Belgia: Bakkeruds Ford blir skjøvet av banen av Solbergs bil. NRKs ekspertkommentator Morten Bermingrud mener det er uforskyldt. 2017: Hell: Solberg blir skjøvet ut av Bakkerud helt i starten av semifinalen. Solberg raser. NRKs Bermingrud mener at Bakkerud ikke har gjort noe ulovlig.

– De velger å ta ut Solberg, og lykkes 110 prosent med det, sa NRK-kommentator Carl Andreas Wold og kalte det «taktisk knockout».

NRKs ekspertkommentator Morten Bermingrud var klar på at Bakkerud ikke hadde gjort noe ulovlig:

– De kjører om et mesterskap. Det er ingen landskamp, sa Bermingrud.

På spørsmål om det er greit å «ta ut» en mann for å vinne, svarte Bermingrud:

– Ja, det er det.

Også Bakkeruds sjef i Hoonigan-teamet, David Mansfield, var klar på at det var taktikken:

– Vi hadde bare et valg, sa Mansfield, vel vitende om at Solberg var klart best i den fjerde kvalik-omgangen.

Andreas Bakkerud sa dette til NRK etterpå:

– Jeg kjører mitt race. Jeg ser at jeg bremser for sent og går inn i alternativ-sporet. Det er bare sånn det er.

– Jeg er kjempefornøyd. Jeg står på pole position i VM-finalen på hjemmebane!

Johan Kristoffersson tok hevn for Solberg-teamet ved å vinne finalen, mens Andreas Bakkerud ble nummer to. Sebastien Loeb og Mattias Ekström fulgte på de neste plassene.

– Denne seieren betydde mye for teamet, sier Solberg til NRK.

Petter Solberg var nærmest på gråten etter det som skjedde i semifinalen:

– Jeg er lei meg, sa han til NRK.

Solberg var ikke den eneste som var sint etter semifinalen. Svenske Kevin Hansen gikk rett bort til nordmannen:

– Hvorfor skyver du meg ut? Det er helt utrolig, sa Kevin Hansen, mens lyden ble fanget opp av NRK-mikrofonen.

– Jeg vet ikke hva du snakker om, sa Solberg.

Kristoffersson vant til tross for smerter i beinet. Bilen til Sebastien Loeb ble trillet over beinet til svensken. Likevel kom han tilbake og vant altså VM-runden på Hell.

– Jeg gjorde ikke jobben i starten, sa Andreas Bakkerud om finaletapet for Kristoffersson.