Finsk stjerne hyllet av Putin etter sin første formel1-seier

Valtteri Bottas (27) har aldri tidligere vunnet et formel1-løp. Søndag vant finnen Russlands Grand Prix - og ble så hyllet av president Vladimir Putin.

– Vi får stadig flere formel1-supportere i Russland, sa Putin til Bottas og de to andre som endte på pallen, Sebastian Vettel (29) og Kimi Räikkönen (37). Med andre ord to finner på seierspallen.

Vettel presset Bottas på slutten, men klarte ikke å kjøre forbi. Tyskeren var irritert over at Felipe Massa, som lå en hel runde bak, ikke ga plass så han kunne kjøre kjappere forbi.

Men Mercedes-fører Bottas holdt unna og vant foran de to Ferrari-gutta. Putin overrakte vinnertrofeet i Sotsji.

– Tør noen sprute champagne på Putin, undret Atle Gulbrandsen på Viasat-sendingen, men presidenten forsvant før de tre førerne begynte feiringen for alvor.

– Du verden hvilken motorsportsnasjon Finland er, utbrøt Gulbrandsen etter Bottas-seieren.

– Han har ikke sittet i en vinnerbil før nå. Og så bruker han bare fire løp før han vinner, fortsatte Viasat-kommentatoren.

Bottas sa i seiersintervjuet etterpå at han ønsker å gå i fotsporene til alle de finske legendene:

– Mitt eneste mål er å bli verdensmester.

FEIRING: Selv om han er en kald finne, feiret Valtteri Bottas (th.) på verdig vis på pallen. Til venstre toeren Sebastian Vettel. Foto: Alexander Nemenov , AFP

«Det tok lang tid, over 80 løp», sa Bottas selv på internradioen etter målpassering. Han har tidligere kjørt for Williams, men har i 2017 fått sjansen for Mercedes.

I seiersintervjuet sa finnen:

– Det tok lang tid, men ventetiden var verdt det. I vinter fikk jeg sjansen til å bytte til dette teamet, og i dag lyktes det.

– Han er kald og rolig, sa sidekommentator Thomas Schie etter den nøkterne feiringen av seieren.

Sånn sett har en god del til felles med landsmannen Kimi Räikkönen, den forrige finnen som har vunnet formel1-løp.

Vettel var fornøyd tross 2. plassen. Det betyr at han var foran Lewis Hamilton, som kanskje er den fremste konkurrenten om VM-tittelen. Hamilton ble nummer fire og var ikke fornøyd med bilen:

– Bilen er overopphetet, hvorfor?, spurte han på team-radioen.

Ferraris Sebastian Vettel leder VM med 86 poeng, mens Hamilton har 73. Bottas er oppe på 63 poeng etter søndagens seier, og rivalene bør ikke glemme finnen i kampen om gullet.

– Dette er Valtteris store dag, sa en generøs Vettel etterpå.

I konstruktørmesterskapet er det enda jevnere: Mercedes ett poeng foran Ferrari.