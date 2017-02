Etter dødsulykke og 137 km/t i snittfart: VM-etappe avlyst

Rally-VM har fått raskere bil for å få mer action. Men lørdag gikk det for fort i Värmlands skoger. Derfor ble en fartsetappe avlyst.

– Jeg har aldri vært med på at en fartsprøve har blitt innstilt på grunn av for høy fart, sier Petter Solberg, tidligere verdensmester i rally, til VG.

I VM-åpningen Rallye Monte Carlo omkom en tilskuer som ble truffet av en rallybil. Derfor er det internasjonale bilsportsforbundet FIA i høy beredskap når det gjelder sikkerhet.

Den fartsetappen som ble avlyst lørdag ettermiddag, ble kjørt også lørdag morgen. Da var snitthastigheten utrolige 137 km/t.

EKS-VERDENSMESTER: Petter Solberg. Foto: FIA RX

– Vi fikk en feedback fra FIAs sikkerhetsdelegasjon om at snittfarten var 137 km/t. Reglementet tilsier at maks. hastighet skal være 130 km/t, så vi besluttet å avlyse etappen, forteller Stig Rune Kjernsli, nordmannen som er sikkerhetsansvarlig for Rally Sweden, til lokalradioen i Värmland.

Les også: Bråstopp for norsk rally

FIAs sikkerhetsdelegat, rally-legenden Michele Mouton, sier til Nya Wermlands-Tidningen:

– Tilskuerne burde oppføre seg bedre. Jeg synes det er verre enn i fjor. Vi har måttet stoppe mange ganger for å fjerne folk som står i yttersvinger.

– Jeg er enig i at de ikke tar noen sjanser. Det er bra at de følger med, sier Petter Solberg til VG.

– Jeg husker at jeg en gang hadde verdensrekorden med 132 km/t på en fartsetappe i Finland. Etter det ble etappen gjort om.

Nye regler gjør at rallybilene i VM 2017 har minst 380 hestekrefter, mens de gamle hadde 315. De nye bilene er også mer aerodynamiske.

Fikk du med deg? Petter Solberg får med VW på laget - satsing til 80 mill.

– De må ha tenkt på at det går fortere nå. Og spørsmålet er hva de skal gjøre mot VM-rundene i Finland og Polen, der det kan gå enda fortere, sier Petter Solberg, som selv følger sønnen Oliver i et rally i Latvia denne helgen.

Simen Næss Hagen, som står bak motorsportsnettsiden parcferme.no, er derimot på plass i de svenske og norske skoger for å følge rally-VM. Han sier:

– Det er viktig å understreke at dødsulykken i Monte Carlo-rally ikke hadde noe med de nye bilene å gjøre. Jeg synes også at de nye bilene virker sikrere, slik at sikkerheten for førerne er godt ivaretatt.

Les også: Slik ble Norge en stormakt i motorsport

– Men en annen ting er jo tilskuerne. Det virker som vaktene her i Rally Sweden har fått beskjed om å være veldig nøye med sikkerheten til tilskuerne, sier Hagen til VG.

Han forteller farten i VM-rally nå er den høyeste på mange år.

– Hva synes du om tilskuernes oppførsel på skogen?

– Jeg synes nordiske tilskuere generelt er flinke. Det er en annen holdning i andre land. Det merker jeg også på en del tilreisende her i Sverige.

– Hvordan reagerer førerne du snakker med?

– Jeg snakket med verdensmester Sebastien Ogier. Han syntes etappen med snittfart på 137 km/t var kjedelig!

– Fordi?

– Fordi det bare gikk rett fram.

Jari-Matti Latvala, som leder Rally Sweden før søndagens kjøring, sier dette til vf.se:

– Det var ingen farlig etappe. Men det hadde gått enda fortere den andre gangen, over 140 km/t i snitt. Og det er kanskje litt for fort.

Fikk du med deg? Petter Solberg avgjorde for «resten av verden» mot USA

Thierry Neuville i Hyundai ledet Rally Sweden inn til publikumsetappen i Karlstad lørdag kveld. Der skjedde det som «aldri» skjer: han ødela bilen på en såkalt Super-SS. Belgieren kjørte i en betongblokk, styringen røk og han er ute av Rally Sweden. Finske Latvala i Toyota har overtatt totalledelsen foran Ott Tänak fra Estland og verdensmester Sebastien Ogier.

Ole Christian Veiby (20) fra Kongsvinger er det eneste lyspunktet for norsk rally i Rally Sweden. Han ligger som nummer 11 totalt og som nummer tre i «B-klassen» WRC2.

– Jeg er veldig imponert over Veiby, sier Petter Solberg til VG.

Mads Østberg er bare nummer 18, nesten 13 minutter bak ledende Latvala – men ble tilskuernes yndling lørdag da han hoppet 44 meter på det legendariske Colins Crest. Veiby hoppet uoffisielt 50 meter på en etappe i Norge fredag.

Eyvind Brynildsen er tredje beste nordmann på 21. plass. Andreas Mikkelsen har ikke bil og team og stiller ikke.