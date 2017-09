«En medisinsk sensasjon»: Solberg skal kjøre VM to uker etter dramaet

Petter Solberg (42) er fast bestemt på å stille på VM-startstreken i Tyskland lørdag. Takket være en spesialutrustning for å beskytte operasjonsstedet, vil han prøve å redde sølv i VM. – En medisinsk sensasjon, mener legen som han har med seg.

Det er bare 13 dager siden Solberg var involvert i en dramatisk kollisjon under VM-runden i Latvia. Det endte med brudd i venstre kragebein og også ribbeinsbrudd.

Sist mandag ble kragebeinet operert av overlege Fredrik Einarsson i Göteborg.

Til Tyskland har Solberg med seg en annen lege; Klas-Göran Gravander. Han har tidligere «tryllet» med speedway-verdensmester Greg Hancock. Denne gang handler det om Solberg, som allerede har sikret seg VM-gullet for team sammen med kollega Johan Kristoffersson, men som også er opptatt av å beholde VM-sølvet individuelt, bak sin svenske lagkompis. Det ville ryke om han ikke kunne delta i årets to siste VM-runder.

Les også: Petter Solberg sliter med smerter, opereres mandag

– Jeg har vært borti tilsvarende ting flere ganger tidligere, og jeg vet at det fungerer med den innstillingen som Petter har, sier dr. Gravander til VG.

EKSPERTER: Petter Solberg får hjelp av lege Klas-Göran Gravander (til venstre) og Jan Phersson i Simpson Europe (til høyre) for å bli klar til helgens VM-runde, der Solberg kjører for å beholde sølvet i VM. Foto: Tony Welam , McKlein

– Er det en medisinsk sensasjon?

– Ja! Du får ingen vanlige mennesker til å klare dette. Du skal være en ekstrem vinnerskalle, et spesielt menneske for å klare dette. Petter vil så gjerne ha den medaljen. Uten å være en vinnerskalle, så er ikke dette mulig.

Solberg har smerter etter operasjonen sist mandag, dessuten gikk det over en uke uten at han bruke armen. Da blir du stiv i musklene.

Så du denne? Solberg den første i verden til å vinne VM-gull i to ulike bilsportsgrener.

– Nå skal vi tilpasse både beskyttelsen og bilen, slik at det passer. Så får han bevegeligheten tilbake. Det er en jobb både for mekanikerne og meg og Petter, sier legen.

– Petter skal føle at det er mulig å klare dette. Når du kjører VM i rallycross, må du kunne kjøre med begge armene på rattet.

Dagens motorsportsnyhet: Andreas Mikkelsen klar for Hyundai

Dr. Gravander har hørt om Nils Arne Eggens «gofot-teori» og begynner uoppfordret å snakke om den.

– Det er det samme. Petter vil så gjerne ha medalje i VM, og han har et positivt miljø rundt seg, ellers ville dette ha vært umulig. Så lenge du bruker «gofot-teorien», så tror jeg vi kan gjøre underverker, sier Gravander.

Les også: Her blir bilen til Maja (19) til en ildkule

Han har selv plukket ut en ekspert til å operere kragebeinet og en annen ekspert til å lage beskyttelsesutstyret.

– I rallycross er det selvfølgelig påbudt med sikkerhetsseler og sikkerhetskrage. Problemet er at begge disse presser på skulderen. Derfor måtte vi finne på noe som ga mindre belastning på skulderen, forklarer han.

– Men har han ikke brukket ribbein også?

– Jo da, det er frakturer i to ribbein, men de sitter så langt nede at det ikke påvirker pusten. Det er ikke noe alvorlig, sier legen.

Les også: Dansk Formel 1-stjerne i bråk: – Jeg er ikke her for å få venner

For Petter Solberg-teamet var det en merkelig helg for to uker siden: Samtidig som Johan Kristoffersson tok VM-gullet individuelt og Kristoffersson/Solberg vant VM-tittelen for lag, ble Solberg sendt i ambulanse til sykehuset med store smerter.

VM-teamet har vunnet de siste syv av i alt ti VM-runder hittil denne sesongen. Nå handler alt om at nordmannens skal forsvare sølvet individuelt.

– Skaden føles mye bedre etter operasjonen i Göteborg mandag, sier han.

– Med spesialutrustningen egen lege med på løpet har jeg intensjon om å sette meg i bilen og prøve å kjøre. Hvordan det vil gå, får vi svaret på først når løpet er i gang, sier Petter Solberg.

Les også: Petter Solberg mot ny VW-avtale. Verdi: 80 mill. kroner

Dr. Gravander forteller til VG at han følger Solberg nærmest fra time til time, slik at de oppdager hvilke problemer og utfordringer som har dukket opp.

Estering er en klassisk rallycrossbane. Solberg har tradisjonelt gjort det bra her med én seier og to 2.-plasser de siste tre årene.

– Jeg har reflektert litt over sesongen de siste dagene, og jeg er utrolig stolt over hva vi har fått til i løpet av de ti månedene siden samarbeidet med Volkswagen startet, fastslår Petter Solberg.

– Vi forventet ikke helt at to VM-titler og alle disse løpsseirene skulle komme så tidlig.