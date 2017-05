Den tidligere verdensmesteren i roadracing, Nicky Hayden (35), ligger i koma etter at han, på en sykkeltur i Italia, ble påkjørt av en bil.

– Tilstanden er ekstremt kritisk, heter det i en pressemelding fra teamet hans, Red Bull Honda.

De legger til at han har fått en «alvorlig hjerneskade».

Amerikaneren var i mange år en av de store stjernene i Moto-GP, verdensmesterskapet i roadracing og tok gullet i 2006. Han kjører nå VM i Superbike og deltok sist helg i runden på Imola-banen.

Det var under trening med tråsykkel onsdag at han ble påkjørt av en bil i nærheten av Rimini.

Han ble påført hode- og brystskader og legene har valgt å holde ham i koma, ifølge avisen Guardian.

Nicky Hayden ligger på sykehuset i Cesena, og både moren Rose og broren Tommy har ankommet Italia fra USA for å kunne sitte ved sykesengen, der kjæresten Jackie har sittet siden onsdag.

Teamet hans, Red Bull Honda, sendte tidligere torsdag ut en pressemelding som kort fortalte at Hayden hadde vært involvert i en ulykke mens han trente på sykkel.

– Han ble først behandlet på stedet av medisinsk personale, og så tatt med ambulanse til et sykehus nær Rimini for øyeblikkelig behandling. Da tilstanden var stabilisert, ble han ført videre til Maurizio Bufalini-sykehuset i Cesena, het det.

– Vi vil takke alle som har sendt støttemeldinger, fortsatte teamet.

Valentino Rossi er blant dem som har sendt sine beste ønsker til Hayden. Han tapte hårfint kampen om VM-tittelen i 2006 og kjørte sammen med Hayden både i Honda og senere Ducati.

– Nicky er en av de beste venner jeg har hatt i depotet, skrev han på sin instagram-konto.

– Nicky, vi er alle med deg, fortsatte Rossi.

Regjerende MotoGP-mester Marc Marquez tweetet et bilde av ham selv og Hayden og skrev:

– Mine tanker er med deg.

Nicky Hayden kjørte MotoGP helt fra 2003 til 2016 og startet i hele 218 løp. Han hadde bare tre seirer, men 28 pallplasseringer - og altså én VM-tittel. Amerikaneren kjørte først for Honda, så for Ducati, før han kom tilbake til Honda de siste par årene. Også i Superbike kjører han altså for Honda.