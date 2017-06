Eks-verdensmester alvorlig skadet i motorsykkelulykke

Tidligere roadracing-verdensmester Max Biaggi (45) har fått alvorlige skader under motorsykkel-trening nær Roma.

Det skal imidlertid ikke være fare for livet, ifølge italienske medier.

Han ble fraktet fra Sagittario-banen i nærheten av Roma til helikopter fredag. Ifølge nyhetsbyrået ANSA var Biaggi ved bevissthet etter ulykken. Han er nå på San Camillo di Roma-sykehuset.

Biaggi er tidligere verdensmester i det som heter Superbike både i 2010 og 2012, og han har fire ganger vunnet 250 ccm-klassen i den prestisjefylte MotoGP-serien. Han kjørte sammen med to yngre førere som han er trener for, skriver Gazzetta dello Sport.

En video lagt ut på youtube viser at det både var et ambulansehelikopter og en ambulanse på banen, der det skal kjøres i den såkalte Supermoto-klassen i helgen.

Motorsykkelstjernen er en legende innen sin sport. Kjæresten er en italiensk popsanger ved navn Bianca Atzei. Hun skal sitte ved sykesengen, sammen med blant andre hans mor.

Blant skadene skal være en brukket skulder og brystskader, men dette er foreløpig ikke bekreftet.

Max Biaggi har blitt kalt den romerske keiser for sin suksess på racerbanen. Han tilhører Aprilla-teamet.

Biaggi er elsket av supporterne, og mange av dem ønsker ham alt godt på sosiale medier.

Ulykken kommer mindre enn én måned etter at tidligere MotoGP-verdensmester Nicky Hayden døde etter at han ble truffet av en bil under trening på tråsykkel i Italia.