Mannen bak bilene som ga Michael Schumacher syv VM-titler, sier at det er «oppmuntrende tegn» etter den tragiske skiulykken i 2013.

Ross Brawn hadde ansvaret for det tekniske både da Schumacher tok sine to første VM-titler i Benetton i 1994 og 1995 og da han tok fem VM-gull på rad med Ferrari 2000-2004.

– Det er oppmuntrende tegn, og vi ber alle hver dag at vi skal se flere av dem, sier Brawn til BBC.

Han understreker at han vil være lojal mot familiens ønske om å holde Schumachers tilstand hemmelig.

– Alt jeg vil si, er at det er mange spekulasjoner om Michaels tilstand, mesteparten av det er galt, og vi må bare be og håpe hver dag at vi fortsetter å se noe fremgang, og at vi en dag kan se at Michael kommer seg fra sine forferdelige skader.

Det var romjulen 2013 at Michael Schumacher falt da han sto på ski i de franske alpene sammen med sønnen Mick.

Forme1-kongen lå i koma i månedsvis, og det er uklart hvor alvorlige skader han har fått som følge av fallet.

Kona Corinna har vært bevisst på at Michael Schumachers tilstand skal forbli innenfor familien og de nærmeste vennene. Tyske medier har respektert denne avgjørelsen.

Høsten 2014 ble Michael Schumacher flyttet hjem til familiens gods i Sveits. Der har Corinna bygd opp en egen sykeavdeling der helsepersonell våker over motorsportsstjernen døgnet rundt.

Han la opp i 2006 etter å ha vunnet 91 Grand Prix-løp. Siden gjorde han comeback for Mercedes i 2010, men Schumacher kom aldri tilbake til gamle høyder. Hans siste løp var Brasil Grand Prix i 2012. Debuten kom under Belgia Grand Prix i 1991.

Ross Brawn var teknisk sjef i samtlige team han kjørte for etter at han kom til Benetton høsten 1991. Schumacher kjørte også for Brawn da han gjorde comeback fra 2010 - for Mercedes-teamet.