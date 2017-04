Drifting-Aasbø: Smaker godt å slå sportsbiler med «konebil»

Fredric Aasbø (31) er mannen bak rattet i Børning-filmene. I helgen gikk han til topps i drifting-serien i USA - i en bil som langt fra forbindes med hemningsløs sladding.

– Dette er helt utrolig, sier Ski-karen til VG.

– Det smaker ekstra godt å vinne mot et helt kobbel av sportsbiler i en bil som egentlig oppfattes som en «konebil», gliser Aasbø.

SEIER: Fredric Aasbø øverst på pallen i Formula Drift i helgen. Tv. Michael Essa, som ble nummer to, og til høyre Daijiro Yoshihara, som ble nummer tre. Foto: Larry Chen Larry@larrychenphoto.com

Aasbø og hans Team Papadakis har kommet med driftingsportens mest ukonvensjonelle bil, en femdørs Toyota Corolla, i år.

– Allerede i det andre løpet klarte vi å få seier. Dette gir selvtillit for resten av sesongen, og vi leder nå den amerikanske Formula Drift-serien, fortsetter han entusiastisk.

To runder er kjørt. Seks gjenstår. Aasbø ble nummer fem i åpningen i Long Beach, så vant han altså i Orlando i helgen.

Han forteller at det har vært rekordvarme i Orlando, noe som har gitt helt spesielle utfordringer.

– Derfor handler mye om å få dekkene til å vare helt til mål. Vi brenner opp ett sett dekk på 40 sekunder, så da sier det seg selv at bare et par sekunder forskjell medfører store endringer.

Nå går turen fra Orlando til Memphis, der Fredric Aasbø skal på fabrikkbesøk hos Toyota USA.

– Så blir det hjem til Norge og Jotunheimen i tre dager for et hemmelig prosjekt med TV-serien «71 Grader Nord», og så tilbake til Atlanta for runder tre av Formula Drift.

– Når kommer du på Gatebil i Norge?

– Det første blir på Vålerbanen 26. til 28. mai. Jeg gleder meg voldsomt til å kjøre med de beste hjemme i Skandinavia, samt å gi gjester i passasjersetet en smak av hvordan 1000 hestekrefter føles, på tvers!

Fredric Aasbø slo Alec Hohnadell i semifinalen. I den andre semifinalen vant Michael Essa over japanske Daijiro Yoshihara. Essa ble Formula Drift-mester i 2013, men mot nordmannen måtte han gi tapt i finalen.

Aasbø vant mesterskapet i 2015 og ble nummer to i fjor.