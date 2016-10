Drama for Bakkerud i VM-finalen: Bilen full av eksos

Den norske rallycross-stjernen Andreas Bakkerud hadde tydelig trøbbel med å puste etter å ha kjørt i mål i finalen i rallycross-VM i Tyskland.

Han fullførte løpet og ble nummer tre, men møtte ikke opp til premieutdelingen.

– Andreas er til legesjekk. Det har nok kommet eksos inn i bilen, og det var ekkelt å puste på den siste runden. Nå får han seg litt oksygen, så går det nok bra, sier talsmannen Jan Tore Brustad.

Bergenserens bil var nærmest vrak da han kom til mål, og han hoppet ut av bilen og hostet og hadde det tydelig ikke godt med kroppen, fordi det hadde vært mye røyk i bilen mens han kjørte.

– Øynene renner... Det er en dårlig følelse når slikt skjer, sier ekspertkommentator Tommy Rustad på NRK-sendingen.

– Det er helt tåkete inne i bilen til Bakkerud. Han må nesten ha holdt pusten, konstaterer kommentator Carl Andreas Wold.

Samtidig er det nå klart at Mattias Ekström er klar som verdensmester - etter at Petter Solberg har vunnet de to siste årene.

KJEMPER OM VM-BRONSE: Andreas Bakkerud. Foto: Tom Banks

Bakkerud kjørte i mål som tredjemann i finalen - i en bil som nesten ikke hang sammen de siste rundene.

Petter Solberg ble nummer to i VM-runden og kan dermed ikke bli bedre enn nummer to totalt i VM.

– Ekström er en verdig verdensmester, sier Petter Solberg.

Avstanden fram til ledende Mattias Ekström er nå 30 poeng. Det betyr at svensken allerede er verdensmester.

Kevin Eriksson hadde en fantastisk start og vant søndagens finale på Estering-banen i Tyskland.

– Fantastisk kjøring av Kevin, fastslår Petter Solberg.

– Jeg er fornøyd med 2. plassen.

Ekström hadde 34 poengs forsprang til Solberg foran helgens VM-runde. Selv om nordmannen klarte å ta inn en del, er altså spenningen slutt før den avsluttende VM-runden.

VM-stillingen foran siste løp:

1. Mattias Ekström 251.

2. Petter Solberg 221.

3. Johan Kristoffersson 217.

4. Andreas Bakkerud 210.

5. Sebastien Loeb 194.