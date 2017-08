Dobbeltseier til Petter Solberg-teamet

Petter Solberg-laget tok dobbeltseier i VM-runden i Canada. Solberg selv ble nummer to bak teamkollega Johan Kristoffersson fra Sverige.

Solberg vant sin semifinale, mens Kristoffersson vant den andre. Også i finalen handlet alt om disse to. Svensken vant sekundet foran Petter Solberg. Sebastien Loeb ble nummer tre.

Også sønnen Oliver Solberg (15) er på plass i Canada, der han kjører i en gjesteklasse. Han kjører sin finale senere søndag kveld.

Johan Kristoffersson leder nå VM med 211 poeng, mens Solberg på 2. plass har 176. Regjerende verdensmester Mattias Ekström er nummer tre med 158.

– Dette er en teamseier, sa VM-lederen på NRK-sendingen søndag kveld.

Petter Solberg-teamet leder nå lag-VM med over 100 poengs forsprang til nummer to.

Les også: Endelig vant Solberg: – Tent av VG-artikkel

– De bare kjører fra de andre. Petter ville nok gjerne hatt 1. plassen selv, men i lag-VM er dette perfekt, sa Tommy Rustad som ekspertkommentator på NRK i finalen.

Etter seieren i England tidlig på sommeren, har Solberg ikke kommet til finalen i de to siste VM-rundene før Canada.

– Han har tempoet til å være topp 3 hele tiden. Derfor var dette godt for Petter, sa ekspertkommentator Rustad.

Bergenseren Andreas Bakkerud hadde mye uflaks i Canada, og kom ikke med til semifinalen.

Les også: Her er Norges tøffeste lærer

Solberg har sagt at gull i lagmesterskapet har førsteprioritet i 2017. Han er overrasket over at suksessen er kommet så raskt. Hans PSRX-team skrev samarbeidsavtalen med VW så sent som i januar.

– Det var ikke realistisk i januar å tro at vi skulle få til det vi har greid. Selvsagt drømte vi om en seier eller to, noen gode resultater nå og da og stabilitet nok til å være med i kampen om VM-tittelen for team, men det vi har fått til så langt, er langt over forventningene, sier Petter Solberg.

Dette var sesongens åttende VM-runde av i alt tolv. VM fortsetter i Frankrike, Latvia og Tyskland, før avslutningen i sørafrikanske Cape Town i november.