Dennis Olsen (21) tok to seirer på legendariske Hockenheim i helgen, men nå venter «alvoret» i Barcelona til helgen.

Der går nemlig første løp i det som heter Porsche Supercup, en prestisjefylt serie som kjører sammen med Formel1.

Seirene i helgen kom i det tyske Porsche Carrera-mesterskapet.

– Målet er å være i toppen og så der, og helgens løp har gitt meg god selvtillit, sier østfoldingen.

– Jeg kjører for to forskjellige team i de to mesterskapene, men den overgangen skal nok gå bra. Jeg gleder meg til løpene i Barcelona.

Dennis Olsen kjørte i det tyske mesterskapet også i fjor, men vant ingen av løpene. Da det endelig løsnet lørdag, fulgte han opp og vant også søndagens løp. Dermed er han i solid ledelsen sammenlagt.

21-åringen er såkalt Porsche Junior-fører. Det betyr at han er under Porsche-fabrikkens vinger og skal utvikle seg i deres tempo. Med «Ja, vi elsker» to dager på rad er nok Porsche-sjefene fornøyd.

Helgens seirer kom foran øynene på rallycross-stjernene Petter Solberg og Andreas Bakkerud, som også var på Hockenheim, for å kjøre VM-runde i rallycross. Men ingen av dem kom på pallen. Derimot benyttet de anledning til å gratulere Norges nye asfaltracing-stjerne.

PS! Marius Nakken ble nummer seks i løpet søndag.