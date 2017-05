De skulle være Norges to VM-håp. Men her kjører de i hverandre.

Her smeller det mellom Norges to VM-håp i rallycross denne helgen, Petter Solberg (42) og Andreas Bakkerud (25).

– Veldig kjedelig at dette skjer, og at han ødelegger for oss begge, sier Solberg i en kommentar til VG.

Andreas Bakkerud derimot vil ikke si noe om det som skjedde på Hockenheim-banen i Tyskland fredag.

– Vi er ferdig med dagen i dag, og fokus er et godt resultat lørdag – og dermed komme inn i en semifinale søndag. Utover det ønsker ikke Andreas å gi noen kommentar, meddeler hans pressesjef Jan Tore Brustad.

KRASJ: Andreas Bakkerud og Petter Solberg, her fotografert under hyggeligere omstendigheter. Foto: Ole Kristian Strøm

Pressetalskvinne for VM, Rachel Cavers, forteller dette til VG:

– Juryen har gitt Bakkerud ansvaret for det som skjedde og gitt ham 20 sekunder i straff.

Etter det VG forstår har Andreas Bakkerud bedt om unnskyldning til Solberg for det som skjedde.

Begge har et håp om å kjempe om VM-tittelen denne sesongen. Men akkurat nå ser det ikke så lyst ut.

– Nå endte vi to norske nest sist og sist i heatet og har temmelig lang vei til semifinale og finale. Denne banen krever smart kjøring og tålmodighet for å nå fram. Forbikjøringer betyr kun tapt tid og unødig risiko, sier Solberg til VG.

– Hadde dette gått rent for seg, ville vi begge vært på skuddhold rundt 10.-plass. I stedet ligger vi nå håpløst til med meg på 14. og Andreas på 19.plass foran helgens videre kjøring, mener verdensmesteren fra 2014 og 2015.

Foran denne VM-runden, årets tredje, lå Solberg på 3. og Bakkerud på 5. plass sammenlagt i mesterskapet.

Simen Næss Hagen, som driver motorsportsnettstedet parcferme.no, var til stede på Hockenheim og beskriver det han så på denne måten til VG:

– Fra tribuneplass så det umiddelbart ut som en ren «race incident», og det både ser og oppleves gjerne spektakulært når hjulene hekter og bilen spretter opp i lufta.

– Samtidig er det lett å forstå Petters frustrasjon over å få en så hard trøkk fra en bil bak, og skadene etterpå tydet på at det ikke var noe harmløs «kosing».

Simen Næss Hagen vurderer det som skjedde slik:

– Bakkerud vet at trenger å sanke de poeng og plasseringer han klarer etter en heller dårlig start på sesongen. Derfor tror jeg ikke han gjorde dette med vilje. Begge blir uansett tapere i et slikt sammenstøt med dette utfallet.

Eksperten sier videre:

– Så er spørsmålet om det er hjul-kontakten som gjør det hele så brutalt, eller om det var en unødvendig manøver fra Bakkeruds side. Jeg tror situasjonen kunne sett annerledes ut om det var en ordinær dør-til-dør-kontakt. Det skjer fra tid til annen at hjul hekter i hverandre, og da ser det plutselig ti ganger mer brutalt ut.

VM på Hockenheim fortsetter med tredje og fjerde innledende omgang lørdag. Så spørs det om noen av de norske håpene er med når semifinalene og finalen skal kjøres søndag...