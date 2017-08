Kevin Magnussen (24) er plutselig på alles lepper i Formel 1. Det skyldes fire ord på engelsk som han slengte av seg etter Ungarn Grand Prix nylig.

«Suck my balls, mate», var meldingen fra dansken på direkte TV da han etter løpet ble konfrontert av Nico Hülkenberg, som fastslo at dansken «igjen viste seg som feltets mest usportslige fører».

Tyskerne snakket om en situasjon der han ble presset ut av banen på den 61. runden i Ungarn.

– Han prøver å kjøre forbi meg på yttersiden. Det er ingen platekontakt mellom oss, og han blir sendt ut på gresset. Sånn er det, sa Kevin Magnussen da det danske TV-intervjuet fortsatte.

Les også: Dropper VM-runde: – Føler meg ikke trygg

Nå er Formel 1-førerne altså på plass på Spa-banen, og konfrontasjonen mellom Magnussen og Hülkenberg får stor oppmerksomhet.

Men Haas-føreren er ingen angrende synder.

– Jeg er ikke her for å få venner, siteres han på av en rekke journalister som er på plass i Ungarn, blant annet Guardian.

Fikk du med deg? Sønnens fine hyllest til Michael Schumacher

MISFORNØYD: Nico Hülkenberg. Foto: Andrej Isakovic , AFP

– Jeg er ikke her for å tilfredsstille noen. Jeg er her for å få resultater. Hva han sier bryr jeg meg ikke om. Jeg bryr meg ikke om hva han mener. Det som betyr noe for meg, er at jeg får mest mulig ut av meg selv og min kjøring, sier Kevin Magnussen.

Han står altså på at han ikke angrer noe og ikke kommer til å be om unnskyldning til noen.

– Jeg må forsvare meg selv, sier dansken.

På treningen i Belgia fredag kom han i mer trøbbel. Denne gang var det Force India-føreren Sergio Perez som sa sin hjertens mening om Magnussen.

– Han kjører så skittent. Alltid, fastslo meksikaneren på internradioen til teamet sitt, og etterpå ble det tatt opp med funksjonærene.

Les også: Skiller lag i VM-satsing: – Det har vært noen utfordringer

– Jeg har sett flere ganger hvordan han kjører, forklarte Perez til journalistene etterpå.

Det handlet om en situasjon der Magnussen langsomt sikksakk foran Perez, som er tidligere lagkamerat av Renault-fører Hülkenberg.

Stillingen i VM i Formel 1: 1. Sebastian Vettel, Ferrari 202. 2. Lewis Hamilton, Mercedes 188. 3. Valtteri Bottas, Mercedes 169. 4. Daniel Ricciardo, Red Bull 117. 5. Kimi Räikkönen, Ferrari 116.

24-åringen er sønn av tidligere Formel 1- og Le Mans-fører Jan Magnussen. Dansken var med i McLarens talentprogram og debuterte i team med Jenson Button i 2014. Han ble degradert til testfører da Fernando Alonso kom til McLaren i 2015, kjørte så for Renault i fjor og denne sesongen har det altså handlet om Haas-teamet. De har nettopp bekreftet at han kommer til å kjøre for dem også neste år.

Har du sett? VG+ kårer Norges 58 største motorsportsstjerner

– Jeg ser ikke på meg selv som en tøff fører på banen. Jeg ser meg selv som vennlig, åpen og rolig, sier Kevin Magnussen ifølge Guardian.

Nå starter altså andre halvdel av VM-sesongen. Ni løp gjenstår, og det skiller bare 14 poeng mellom Sebastian Vettel og Lewis Hamilton i kampen om gullet.

Det er helt åpent om det blir Vettel eller Hamilton som blir årets verdensmester, og bak dem lurer de to finnene Valtteri Bottas og Kimi Räikkönen.

Hamilton var raskest på fredagens andre trening på Spa, foran nettopp de to finnene. Magnussen var 16. best, dårligere enn teamkollega Romain Grosjean.