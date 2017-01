Rally Monte Carlo innleder rally-VM denne uken. Plutselig står rally-stormakten Norge nesten på bar bakke.

Mads Østberg (29) står inne engang ikke på startstreken, og Andreas Mikkelsen (27) stiller i «B-klassen» WRC2 med en Skoda.

Ingen av de to norske rally-stjernene har fått noen av de 12 fabrikkssetene i 2017-VM, der følgende fire bilfabrikker er med: Toytoa, Citroën, Ford og Hyundai. Det er normalt sett en stor fordel å kjøre for fabrikkteamene.

VM 2017: 19.-22. januar: Rallye Monte Carlo. 9.-12. februar: Rally Sweden. 9.-12. mars: Rally Mexico. 6.-9. april: Rally Korsika. 27.-30. april: Rally Argentina. 18.-21. mai: Rally Portugal. 8.-11. juni: Rally Sardinia. 29. juni-2. juli: Rally Poland. 27.-30. juli: Rally Finland. 17.-20. august: Rally Deutschland. 5.-8. oktober: Rally Espana. 26.-29. oktober: Rally Wales. 16.-19. november: Rally Australia.

* Spesielt er skuffelsen stor for Mikkelsen, som hadde et klart mål om å ta VM-gull i 2017 - etter å ha tatt bronse de siste årene. VW bestemte seg plutselig i høst for å kutte all rally-satsing. Manager Erik Veiby jobber intenst for at Mikkelsen kan kjøre en 2017-modell VW Polo resten av sesongen, men ingenting er klart.

– Jeg innser at 2017 blir et mellomår, sier Mikkelsen.

* Etter å ha kjørt først for Citroën og så i 2016 for Ford, står Mads Østberg nå uten fabrikkskontakt. Ryktene sier at han kommer til å danne et privatteam sammen med tsjekkeren Martin Prokop. De skal kjøre Ford Fiesta og drifte alt på egen hånd. Det er foreløpig uklart hvor mange VM-løp de kommer til å kjøre i 2017. Østberg måtte nøye seg med 7. plass i siste VM, etter 4. plass året før.

* Heller ingen andre norske førere er med i Rally Monte Carlo. Til Rally Sweden (i Sverige og Norge) i VM-runde nummer to kommer det – som vanlig – en rekke nordmenn, men det er uklart hvor mange av disse som kommer til å kjøre regelmessig i årets VM.

Om grunnen til at Norge plutselig står uten førere på øverste hylle i VM, sier Simen Næss Hagen, mannen bak motorsportsnettsiden parcferme.no:

– Den er todelt. Andreas Mikkelsen er ønsket av mange team, men kontraktene og setene var fylt opp da VW plutselig trakk seg – med unntak av M-sport. Og naturlig nok var Sebastien Ogier førstevalget for dem. Dermed sto Mikkelsen noe hjelpesløs igjen, da verken Hyundai eller Citroën hadde noe ledig sete.

– Samtidig går Toyota for et helfinsk team, så der var han i praksis også uaktuell. Østberg legger ikke skjul på stor misnøye med Ford, både team og bil, og har også uttalt selv at han ikke ønsket å fortsette. Og såvidt jeg vet har ikke de andre fabrikkteamene vært på ham, så da må Østberg også ta konsekvensen og finne alternative løsninger.

– Hadde Mikkelsen fått plassen i M-sport om Ogier hadde sagt nei?

– Garantert!

– Ford var faktisk også Ogiers eneste sjanse, til tross for at han har vunnet tre VM på rad. Det sier litt om hvor surrealistisk hele WRC-opplegget ble etter at VW trakk seg og etterlot tre av verdens førere på «free transfer», sier Simen Næss Hagen.

Disse 12 førerne har fått fabrikksseter for VM i 2017:

* Ford: Sébastien Ogier, Frankrike, Ott Tänak, Estland og Elfyn Evans, Storbritannia.

* Toyota: Jari-Matti Latvala, Finland, Juho Hänninen, Finland, Esapekka Lappi, Finland.

* Citroën: Kris Meeke, Storbritannia, Craig Breen, -Irland, Stephane Lefebvre, Frankrie.

* Hyundai: Thierry Neuville, Belgia, Hayden Paddon, New Zealand, Dani Sordo, Spania.

PS: De nye reglene i rally-VM gjør at bilene nå har 380 hestekrefter - mot 315 hestekrefter sist sesong. Bilene er også noe bredere enn tidligere.