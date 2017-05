LYDDEN HILL (VG) 405 dager har gått siden sist Petter Solberg (42) vant en VM-runde i rallycross.

En tabbe kostet ham seieren på Lydden Hill i sørøst-England i fjor. Denne gang skal han ikke gjøre den samme dumheten.

– Jeg er lurere i år, sier Solberg til VG etter at han vant begge kvalifiseringsomgangene som ble kjørt lørdag.

Det som skjedde i fjor, kan han selv forklare:

– Jeg brukte opp dekkene for mye før finalen ... Jeg kjører jo litt aggressivt og gasser og derfor hadde jeg dårlig med dekk igjen til finalen.

– Petter har nok lært, sier Mattias Ekström, den regjerende verdensmesteren.

Ikke siden triumfen i Portugal i april i fjor har Petter Solberg stått øverst på pallen i et VM-løp. Han klarte da heller ikke å få medalje i siste VM – etter å ha blitt verdensmester både i 2014 og 2015.

I 2017 satser han på gull igjen, først og fremst i team-mesterskapet, men et individuelt mesterskap er selvsagt heller ikke å forakte.

– Vi samarbeider veldig bra, sier Solberg når VG spiser lunsj mellom de omgangene med ham og teamkollega Johan Kristoffersson (28), som har vært bedre enn nordmannen til nå i årets VM.

Det ser ut til å stå mellom fire mann om seieren på Lydden Hill søndag: Solberg, Kristoffersson, Ekström, samt bergenseren Andreas Bakkerud (25).

TET-TRIO: Petter Solberg (i midten) leder etter første dag av rallycross-VM på Lydden Hill. Tv. VM-lederen Mattias Ekström og til høyre Johan Kristoffersson. Bak disse tre følger bergenseren Andreas Bakkerud. Foto: Ole Kristian Strøm , VG

– Dette er en eventyrlig bane å kjøre på, sier Bakkerud, som slo Solberg på målstreken og tok bronse i fjorårets VM.

Andreas Bakkerud har en superrask bil fra sitt amerikanske Ford-team, og han kan komme til å utfordre Solberg/Kristoffersson/Ekström i mange VM-løp.

– Vi har klart å komme opp på et høyt nivå veldig fort, sier Petter Solberg om sitt ferske 2017-samarbeid med VW. Deres Polo GTI var i en særklasse i lørdagens to omganger med Solberg som nummer én og Kristoffersson som nummer to i begge omgangene – og Ekström i Audi på 3. plass.

– Audi har fått litt å tenke på nå, smiles det i Solberg-teamet.

Petter Solberg snakker om at han har funnet «den gode følelsen».

Foran helgens VM-runde leder Ekström VM med 101 poeng, mens lagkompisene Kristoffersson og Solberg følger med 98 og 87. Andreas Bakkerud har hatt flere uhell og ligger bare som nummer seks.

– Jeg håper lykken smiler til oss denne helgen, sier bergenseren.