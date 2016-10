Mikkelsen krasjet ut av VM-kampen

Andreas Mikkelsen krasjet lørdag ut av Catalonia Rally Spania. Verken 27-åringen eller kartleser Anders Jäger ble skadd da bilen traff et tre.

Mikkelsen lå på 3.-plass etter at halvparten av lørdagens fartsprøver var unnagjort i Spania, men på den 12. prøven gikk det galt. Mikkelsens Volkswagen Polo R rullet rundt og stoppet i et tre. Nordmannen fikk ikke kjørt mer lørdag, og bilen lar seg heller ikke reparere til søndagens fartsprøver.

– Det var en ordentlig solid krasj. Vi kom for fort rundt en høyresving. Vi kjørte den samme prøven tidligere på dagen. Da vi skulle kjøre den for annen gang, var planen å kjøre svingen litt fortere. Dessverre bommet jeg på svingen, for det viste seg at det var en annen sving jeg hadde i tankene, sa Mikkelsen etterpå.

Tett i sammendraget

– Heldigvis er vi godt sikret i bilen, og både Anders og jeg kom fra det uten skader. Dessverre ble bilen så ødelagt at vi er nødt til å hive inn håndkleet i Rally Spania for i år, tilføyde han.

Det betyr at 27-åringen går en meget spennende innspurt av sesongen i møte. Før helgens rally lå han på annenplass i VM-sammendraget, men nå risikerer han at Thierry Neuville kan gå forbi ham.

Belgieren overtok tredjeplassen i løpet da nordmannen måtte bryte.

Lørdagens utkjøring betyr også at Mikkelsen ikke kan ta igjen VM-leder Sebastien Ogier sammenlagt.

Nær triumf

Franskmannen er kun en hårsbredd unna å sikre seg tittelen. For at han skal miste VM-seieren må Ogier unngå å ta poeng denne helgen og i de to siste rundene. Samtidig må Thierry Neuville vinne de to siste rundene, inkludert hver «power stage».

VM-leder Ogier leder foreløpig Catalonia Rally Spania, tett fulgt av hjemmehåpet Dani Sordo. Sistnevnte er 5,8 sekunder bak.

PS: VM-runden i Spania avsluttes søndag.Mads Østberg er nummer fem sammenlagt etter lørdagens fartsprøver.