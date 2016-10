Kenneth Gundersen med sensasjonell seier i enduro

Kenneth Gundersen (35) overrasket alle da han vant Gotland Grand National i enduro lørdag. Det var nordmannens fjerde seier på Gotland.

Verdens største endurokonkurranse ble arrangert for 33. gang, men det var ikke mange som hadde trodd at rutinerte Gundersen skulle stikke av med seieren. Det klarte han, for første gang siden 2003.

Siden Gundersens tredje seier for 13 år siden har andre utøvere dominert i den prestisjetunge konkurransen. Lørdag var det den norske veteranens tur igjen.

– Jeg var sterk i dag og hadde faktisk et ekstra gir i bakhånd, sa en rørt Gundersen da han etter målgang var omsvermet av journalister, fotografer og norske supportere.

Les også: Hat trick-helten Ronaldo med ny milepæl



I mål var Gundersen 16 sekunder foran den svenske juniorverdensmesteren Albin Elowson. En annen veteran, Mats «Lappen» Nilsson, tok tredjeplassen.

Gundersens tidligere seirer i Gotland Grand National var i 1999, 2000 og 2003.

– Det er faktisk ekstra morsomt å vinne når ingen venter det. Det siste halve året har jeg trent utelukkende med tanke på denne konkurransen, sa han.

– Jeg fikk en god start, motorsykkelen fungerte utmerket, formen er god og jeg hadde mange gode venner som støttet meg langs løypa, sa han.

Han veltet på den siste av de seks rundene, men var raskt oppe igjen.

– Jeg følte at jeg hadde mye å gå på og kunne trygge litt, sa han.