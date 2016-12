Formel 1-mester søndag - la opp fredag

Kun fem dager etter at Nico Rosberg (31) sikret VM-tittelen i formel 1 for første gang meddelte han at det også blir punktum for hans karriere.

– Jeg har besteget mitt fjell, jeg er på toppen og dette føles riktig, sa Rosberg i videoen hvor han gjorde sitt karrierepunktum kjent.

Tyskeren begrunner avgjørelsen med at han ikke har motivasjon til igjen å skulle ofre like mye som det kostet å vinne VM-tittelen for første gang.

Han poengterer at søndagens VM-tittel var et mål han har jobbet mot lenge, og at det slukket hans sult på mer.

– Jeg har drevet med bilsport i 25 år, og det har alltid vært min store drøm å bli verdensmester i formel 1. Gjennom hardt arbeid, smerte og store offer har det vært målet mitt. Nå har jeg nådd det, skriver Rosberg på Facebook.

Se også: Nico Rosberg verdensmester søndag

Bestemte seg mandag



Rosberg ble verdensmester etter en tett og spennende sesong. Til slutt skilte det bare fem poeng ned til Mercedes-kollega Lewis Hamilton i sammendraget.

– Denne sesongen var vanvittig tøff. Jeg pushet meg selv på alle mulige måter etter skuffelsene de siste to årene. Dette ga meg motivasjon jeg aldri før har opplevd. Dette har krevd sitt av de jeg elsker, og dette har vært et familieoffer også - alle bak et felles mål.

Les også: Historisk VM-seier til Mikkelsen - men sølvet glapp

Den 31 år gamle tyskeren har 31 rundeseirer i karrieren. 30 ganger har han stått i første startspor.

Tanken på å gi seg skal ha dukket opp under VM-runden på Suzuka-banen i Japan i oktober, men tyskeren bestemte seg ikke før den siste VM-runden i Abu Dhabi var over.

– Søndag morgen i Abu Dhabi visste jeg at det kunne bli min siste runde. Jeg hadde de mest intensive 55 rundene i livet mitt. Mandag bestemte jeg meg, skriver han videre.

Sett denne? Pappa betaler 650 millioner for at Lance (18) skal få kjøre Formel 1

(NTB)